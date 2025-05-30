Якщо заощадження у євро — у яких купюрах краще зберігати свої гроші

Купюри у 50 євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадяни України практикують зберігання своїх заощаджень не тільки у доларах, а й у євро. При цьому люди повинні розуміти, у яких купюрах краще зберігати свої гроші, щоби у з витратами не виникло проблем.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це варто знати у 2025 році.

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Які купюри євро підходять для зберігання чи обміну

Як зазначають фахівці, українці можуть без вагань купувати:

5–10 євро — можна купувати та зберігати, якщо не плануєте які великі придбання;

— можна купувати та зберігати, якщо не плануєте які великі придбання; 20 євро — купюри підходять для дрібних витрат;

— купюри підходять для дрібних витрат; 50 євро — оптимальний варіант для зберігання, подорожей та обміну. Купюри приймають в усіх країнах.

— оптимальний варіант для зберігання, подорожей та обміну. Купюри приймають в усіх країнах. 100 євро — теж без проблем обміняють або продадуть як банки, так і обмінники;

— теж без проблем обміняють або продадуть як банки, так і обмінники; 200 євро — такі купюри найчастіше купують ті, хто відкладає на відпустку або на купівлю, наприклад, житла.

Ці банкноти досі перебувають в обігу, тож вони є законними засобами для готівкових розрахунків як в Україні, так і у країнах ЄС. Тобто їх можна без проблем обмінювати у будь-якій країні, яка належить до єврозони.

Що ще варто знати

З початком російського повномасштабного вторгнення в Україну Нацбанк встановив обмеження на операції з готівкою, щоби врятувати фінансовий ринок країни від колапсу. Так, обсяг продажу у банках та обмінниках не міг перевищувати обсягу купівлі.

Але з 1 грудня 2023 року НБУ дозволив усім фінустановам продавати чи купувати валюту без будь-яких обмежень. Ці правила діють і у 2025 році.

Нагадаємо, що Європейський Союз відмовиться від друку деяких купюр євро. Наприклад, 500 євро Центробанк вже не випускає. Дізнавайтесь також, якими гривнями українці ніяк не зможуть розрахуватися за покупки в магазинах.