Если сбережения в евро — в каких купюрах лучше хранить свои деньги

Купюры в 50 евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Граждане Украины практикуют хранение своих сбережений не только в долларах, но и в евро. При этом люди должны понимать, в каких купюрах лучше хранить свои деньги, чтобы у с расходами не возникло проблем.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом стоит знать в 2025 году.

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Какие купюры евро подходят для хранения или обмена

Как отмечают специалисты, украинцы могут без колебаний покупать:

5-10 евро — можно покупать и хранить, если не планируете какие-то крупные приобретения;

— можно покупать и хранить, если не планируете какие-то крупные приобретения; 20 евро — купюры подходят для мелких расходов;

— купюры подходят для мелких расходов; 50 евро — оптимальный вариант для хранения, путешествий и обмена. Купюры принимают во всех странах.

— оптимальный вариант для хранения, путешествий и обмена. Купюры принимают во всех странах. 100 евро — тоже без проблем обменяют или продадут как банки, так и обменники;

— тоже без проблем обменяют или продадут как банки, так и обменники; 200 евро — такие купюры чаще всего покупают те, кто откладывает на отпуск или на покупку, например, жилья.

Эти банкноты до сих пор находятся в обращении, поэтому они являются законными средствами для наличных расчетов как в Украине, так и в странах ЕС. То есть их можно без проблем обменивать в любой стране, которая относится к еврозоне.

Что еще стоит знать

С началом российского полномасштабного вторжения в Украину Нацбанк установил ограничения на операции с наличными, чтобы спасти финансовый рынок страны от коллапса. Так, объем продажи в банках и обменниках не мог превышать объема покупки.

Но с 1 декабря 2023 года НБУ разрешил всем финучреждениям продавать или покупать валюту без каких-либо ограничений. Эти правила действуют и в 2025 году.

Напомним, что Европейский Союз откажется от печати некоторых купюр евро. Например, 500 евро Центробанк уже не выпускает. Узнавайте также, какими гривнами украинцы никак не смогут рассчитаться за покупки в магазинах.