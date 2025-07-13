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Сбережения в долларах — где не надо хранить валюту

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 17:45
Хранить доллары дома — как это делать правильно в 2025 году
Банкноты в 100 долларов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы часто обменивают гривны на доллары или евро и хранят сбережения в иностранной валюте. И только потом они решают, где будут хранить накопленные деньги.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как правильно хранить доллары.

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Для многих людей держать деньги в шкафу, в книгах или просто в какой-то старой одежде — нормально. Но на самом деле такие места никак не назовешь безопасными для хранения денег, поскольку:

  • в помещение могут проникнуть воры и украсть ваши сбережения;
  • вы можете просто забыть, куда положили деньги;
  • купюры могут незаметно выпасть;
  • если в доме, где хранятся деньги, живут домашние животные — они их могут испортить.

Также доллары лучше не хранить:

  • в книгах — так на банкнотах могут остаться следы полиграфической краски;
  • в местах с повышенной влажностью — это создает идеальные условия для распространения плесени.

Как можно хранить сбережения в долларах

Лучшие способы, которыми можно воспользоваться для хранения долларов, являются:

  • открытие банковского счета;
  • инвестировать сбережения.

Ранее мы рассказывали, что обменники отказываются принимать некоторые доллары. Речь идет о купюрах 1996 года выпуска.

Также напомним, какая валюта подходит для переводов из-за границы в Украину родственникам. Есть способ, благодаря которому можно избежать конвертации в гривны.

деньги доллар валюта банк сбережения
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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