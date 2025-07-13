Хранить доллары дома — как это делать правильно в 2025 году

Сбережения в долларах — где не надо хранить валюту
Украинцы часто обменивают гривны на доллары или евро и хранят сбережения в иностранной валюте. И только потом они решают, где будут хранить накопленные деньги.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как правильно хранить доллары.
Где лучше не хранить доллары
Для многих людей держать деньги в шкафу, в книгах или просто в какой-то старой одежде — нормально. Но на самом деле такие места никак не назовешь безопасными для хранения денег, поскольку:
- в помещение могут проникнуть воры и украсть ваши сбережения;
- вы можете просто забыть, куда положили деньги;
- купюры могут незаметно выпасть;
- если в доме, где хранятся деньги, живут домашние животные — они их могут испортить.
Также доллары лучше не хранить:
- в книгах — так на банкнотах могут остаться следы полиграфической краски;
- в местах с повышенной влажностью — это создает идеальные условия для распространения плесени.
Как можно хранить сбережения в долларах
Лучшие способы, которыми можно воспользоваться для хранения долларов, являются:
- открытие банковского счета;
- инвестировать сбережения.
Ранее мы рассказывали, что обменники отказываются принимать некоторые доллары. Речь идет о купюрах 1996 года выпуска.
Также напомним, какая валюта подходит для переводов из-за границы в Украину родственникам. Есть способ, благодаря которому можно избежать конвертации в гривны.
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