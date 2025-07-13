Хранить доллары дома — как это делать правильно в 2025 году

Банкноты в 100 долларов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы часто обменивают гривны на доллары или евро и хранят сбережения в иностранной валюте. И только потом они решают, где будут хранить накопленные деньги.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как правильно хранить доллары.

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Для многих людей держать деньги в шкафу, в книгах или просто в какой-то старой одежде — нормально. Но на самом деле такие места никак не назовешь безопасными для хранения денег, поскольку:

в помещение могут проникнуть воры и украсть ваши сбережения;

вы можете просто забыть, куда положили деньги;

купюры могут незаметно выпасть;

если в доме, где хранятся деньги, живут домашние животные — они их могут испортить.

Также доллары лучше не хранить:

в книгах — так на банкнотах могут остаться следы полиграфической краски;

в местах с повышенной влажностью — это создает идеальные условия для распространения плесени.

Как можно хранить сбережения в долларах

Лучшие способы, которыми можно воспользоваться для хранения долларов, являются:

открытие банковского счета;

инвестировать сбережения.

Ранее мы рассказывали, что обменники отказываются принимать некоторые доллары. Речь идет о купюрах 1996 года выпуска.

Также напомним, какая валюта подходит для переводов из-за границы в Украину родственникам. Есть способ, благодаря которому можно избежать конвертации в гривны.