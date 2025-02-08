Пільги на оформлення паспортів — де діють та хто може скористатися

Закордонний паспорт та ID-картка зі знижкою — хто отримає
У 2025 році українці, які мають право на пільги, можуть зі знижкою отримати закордонний паспорт або ID-картку. Таку можливість мають громадяни, які проживають у Кропивницькому.
Про це "Суспільному" сказав начальник Центрально-південного міжрегіонального управління державної міграційної служби Андрій Кочерга.
Знижка на оформлення документів — хто може скористатися
Пільги на оформлення паспортів надають:
- учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них;
- сім’ям загиблих (померлих) захисників України;
- переселенцям, зареєстрованим у Кропивницькому;
- звільненим з полону;
- людям з інвалідністю, яка була отримана внаслідок війни, І та ІІ груп, громадянам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- постраждалим від Чорнобильської катастрофи першої та другої категорій;
- ветеранам Другої світової війни, з інвалідністю, сім’ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них;
- людям від 80 років;
- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, батькам та дітям з багатодітних сімей;
- бездомним дітям (якщо є певний стату);
- громадянам, які відбували покарання, та засудженим, які перебувають у виправних закладах на території Кропивницького.
З урахуванням пільги, оформлення закордонного паспорта у Кропивницькому коштуватиме:
- 795 грн 60 коп (замість 1 042 грн) — якщо паспорт потрібно не терміново, отже його виготовлятимуть 20 днів;
- 987 грн 60 копійок ( замість 1 682 гривні) — за термінове виготовлення, яке триватиме сім днів.
ID-картки:
- за 20 робочих днів – 469 грн 80 коп (а не 558 грн);
- за 10 робочих днів – 580 грн 80 коп (замість 928 гривень).
"Всі гроші за оформлення паспортів зараховуються до бюджету. Вартість паспорта складається з бланкової продукції та адмінпослуги, частина з якої йде до держбюджету, а 70% до місцевого" — зауважив Андрій Кочерга.
Раніше ми розповідали, що в Україні може з′явитися подвійне громадянство. Процес відбуватиметься за спрощеною процедурою.
Також ми розповідали, у яких країнах ЄС українцям найпростіше отримати паспорт. Деякі країни Європейського Союзу дозволяють пришвидшити процес завдяки репатріації.
Читайте Новини.LIVE!