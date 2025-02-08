Пільги на оформлення паспортів — де діють та хто може скористатися

Закордонні паспорти українців. Фото: УНІАН

У 2025 році українці, які мають право на пільги, можуть зі знижкою отримати закордонний паспорт або ID-картку. Таку можливість мають громадяни, які проживають у Кропивницькому.

Про це "Суспільному" сказав начальник Центрально-південного міжрегіонального управління державної міграційної служби Андрій Кочерга.

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Пільги на оформлення паспортів надають:

учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них;

сім’ям загиблих (померлих) захисників України;

переселенцям, зареєстрованим у Кропивницькому;

звільненим з полону;

людям з інвалідністю, яка була отримана внаслідок війни, І та ІІ груп, громадянам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

постраждалим від Чорнобильської катастрофи першої та другої категорій;

ветеранам Другої світової війни, з інвалідністю, сім’ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них;

людям від 80 років;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, батькам та дітям з багатодітних сімей;

бездомним дітям (якщо є певний стату);

громадянам, які відбували покарання, та засудженим, які перебувають у виправних закладах на території Кропивницького.

З урахуванням пільги, оформлення закордонного паспорта у Кропивницькому коштуватиме:

795 грн 60 коп (замість 1 042 грн) — якщо паспорт потрібно не терміново, отже його виготовлятимуть 20 днів;

987 грн 60 копійок ( замість 1 682 гривні) — за термінове виготовлення, яке триватиме сім днів.

ID-картки:

за 20 робочих днів – 469 грн 80 коп (а не 558 грн);

за 10 робочих днів – 580 грн 80 коп (замість 928 гривень).

"Всі гроші за оформлення паспортів зараховуються до бюджету. Вартість паспорта складається з бланкової продукції та адмінпослуги, частина з якої йде до держбюджету, а 70% до місцевого" — зауважив Андрій Кочерга.

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