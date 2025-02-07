Субсидії та пільги на оплату послуг ЖКГ — кому дадуть 4,3 тис. грн допомоги

Пільги на комуналку — хто отримає 4,3 тис. грн допомоги
В Україні багатодітні сім’ї мають право на пільги на оплату комунальних послуг, проте якщо дохід високий — надається житлова субсидія. У деяких випадках розмір допомоги може перевищувати 4,3 тис. грн.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).
Право на пільги для багатодітних сімей
Згідно зі статтею 13 закону "Про охорону дитинства", родинам, де є троє і більше дітей, надається право на 50% знижку:
- на оплату житла в рамках законодавчих норм у 21 кв. м площі на кожного члена родини, який на постійній основі проживає в житлі, та ще додатково 10,5 кв. м на сім’ю;
- на комунальні послуги у рамках норм та соцнормативів, визначених урядом;
- на тверде та рідке пічне побутове паливо, якщо у будинку відсутнє централізоване опалення, не використовується для опалення газ чи електрика.
Пільгу надають за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні пів року, виходячи з розрахунку на одного члена родини, не більший за розмір доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. У 2025 році її розмір становить 4,24 тис. грн.
Її надають на 12 місяців із місяця визначення відповідного права.
Розміри житлових субсидій та пільг
У ПФУ зазначають, що якщо у сім’ї, яка має право на пільгу, дохід більший за той, що дає право на пільгу, можна звернутися за призначенням субсидії.
Право на пільгу та субсидію, розміри — визначають індивідуально.
Якщо багатодітна сім’я має в складі п’ять осіб — батьки та троє неповнолітніх дітей, матір отримує допомогу при народженні дитини у 860 грн щомісячно та допомогу на третю дитину в розмірі 2,1 тис. грн, а батько зареєстрований як ФОП першої групи, проживають у будинку площею 70 кв. м, то вартість послуг ЖКГ за встановленими нормативами в опалювальний сезон становить 5 тис. грн.
- Розмір пільги:
До середньомісячного загального доходу батька враховують дохід у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 3,028 тис. грн. Сукупний дохід сім’ї: 5,99 тис. грн (860 грн + 2,1 тис. грн + 3,028 тис. грн).
Розмір доходу на одну особу: 5,99 тис. грн /5 = 1,197 тис. грн — не вищий за величину доходу, що надає право на податкову соцпільгу (4,24 тис. грн). Тобто, право на пільгу є, а її розмір: 5 тис. грн х 50% = 2,5 тис. грн.
- Розмір житлової субсидії:
До середньомісячного загального доходу батька враховують дохід на рівні мінімальної зарплати — 8 тис. грн. Загальний дохід родини: 10,96 тис.грн (8 тис. грн + 2,96 тис. грн).
Розмір обов’язкового відсотка платежу: 10,96 тис. грн / 5 (осіб) / 2,92 тис. грн (прожитковий мінімум на одну людину на 01.01.2025) / 2 х 15% = 5,63%. Обов’язковий платіж: 10,96 тис. х 5,63% = 617 грн.
Тобто розмір субсидії наступний: 5 тис. грн — 617 грн = 4,38 тис. грн.
Нагадаємо, додаткові категорії громадян мають право на електроенергію за зниженою вартістю до кінця опалювального сезону. Йдеться про співвласників багатоквартирних будинків без газопостачання.
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