Субсидії та пільги на оплату послуг ЖКГ — кому дадуть 4,3 тис. грн допомоги

Калькулятор на телефоні, квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні багатодітні сім’ї мають право на пільги на оплату комунальних послуг, проте якщо дохід високий — надається житлова субсидія. У деяких випадках розмір допомоги може перевищувати 4,3 тис. грн.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Право на пільги для багатодітних сімей

Згідно зі статтею 13 закону "Про охорону дитинства", родинам, де є троє і більше дітей, надається право на 50% знижку:

на оплату житла в рамках законодавчих норм у 21 кв. м площі на кожного члена родини, який на постійній основі проживає в житлі, та ще додатково 10,5 кв. м на сім’ю;

на комунальні послуги у рамках норм та соцнормативів, визначених урядом;

на тверде та рідке пічне побутове паливо, якщо у будинку відсутнє централізоване опалення, не використовується для опалення газ чи електрика.

Пільгу надають за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні пів року, виходячи з розрахунку на одного члена родини, не більший за розмір доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. У 2025 році її розмір становить 4,24 тис. грн.

Її надають на 12 місяців із місяця визначення відповідного права.

Розміри житлових субсидій та пільг

У ПФУ зазначають, що якщо у сім’ї, яка має право на пільгу, дохід більший за той, що дає право на пільгу, можна звернутися за призначенням субсидії.

Право на пільгу та субсидію, розміри — визначають індивідуально.

Якщо багатодітна сім’я має в складі п’ять осіб — батьки та троє неповнолітніх дітей, матір отримує допомогу при народженні дитини у 860 грн щомісячно та допомогу на третю дитину в розмірі 2,1 тис. грн, а батько зареєстрований як ФОП першої групи, проживають у будинку площею 70 кв. м, то вартість послуг ЖКГ за встановленими нормативами в опалювальний сезон становить 5 тис. грн.

Розмір пільги:

До середньомісячного загального доходу батька враховують дохід у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 3,028 тис. грн. Сукупний дохід сім’ї: 5,99 тис. грн (860 грн + 2,1 тис. грн + 3,028 тис. грн).

Розмір доходу на одну особу: 5,99 тис. грн /5 = 1,197 тис. грн — не вищий за величину доходу, що надає право на податкову соцпільгу (4,24 тис. грн). Тобто, право на пільгу є, а її розмір: 5 тис. грн х 50% = 2,5 тис. грн.

Розмір житлової субсидії:

До середньомісячного загального доходу батька враховують дохід на рівні мінімальної зарплати — 8 тис. грн. Загальний дохід родини: 10,96 тис.грн (8 тис. грн + 2,96 тис. грн).

Розмір обов’язкового відсотка платежу: 10,96 тис. грн / 5 (осіб) / 2,92 тис. грн (прожитковий мінімум на одну людину на 01.01.2025) / 2 х 15% = 5,63%. Обов’язковий платіж: 10,96 тис. х 5,63% = 617 грн.

Тобто розмір субсидії наступний: 5 тис. грн — 617 грн = 4,38 тис. грн.

Нагадаємо, додаткові категорії громадян мають право на електроенергію за зниженою вартістю до кінця опалювального сезону. Йдеться про співвласників багатоквартирних будинків без газопостачання.

Також ми писали, що боржникам за житлово-комунальні послуги можна укласти контракт на реструктуризацію боргу на п'ятирічний термін. У разі відмови — постачальники можуть подати позов проти клієнта.