Льготы на оформление паспортов — где действуют и кто может воспользоваться

Загранпаспорт и ID-карта со скидкой — кто получит
В 2025 году украинцы, имеющие право на льготы, могут со скидкой получить загранпаспорт или ID-карту. Такую возможность имеют граждане, проживающие в Кропивницком.
Об этом "Суспільному" сказал начальник Центрально-южного межрегионального управления государственной миграционной службы Андрей Кочерга.
Скидка на оформление документов - кто может воспользоваться
Льготы на оформление паспортов предоставляют:
- участникам боевых действий и гражданам, приравненным к ним;
- семьям погибших (умерших) защитников Украины;
- переселенцам, зарегистрированным в Кропивницком;
- освобожденным из плена;
- людям с инвалидностью, которая была получена в результате войны, I и II групп, гражданам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- пострадавшим от Чернобыльской катастрофы первой и второй категорий;
- ветеранам Второй мировой войны, с инвалидностью, семьи воинов (партизан), погибшим или пропавшим без вести, и приравненные к ним;
- людям от 80 лет;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, родителям и детям из многодетных семей;
- бездомным детям (если есть определенный статус);
- гражданам, которые отбывали наказание, и осужденным, находящимся в исправительных учреждениях на территории Кропивницкого.
С учетом льготы, оформление загранпаспорта в Кропивницком будет стоить:
- 795 грн 60 коп (вместо 1 042 грн) — если паспорт нужнен не срочно, следовательно его будут изготавливать 20 дней;
- 987 грн 60 копеек (вместо 1 682 гривны) — за срочное изготовление, которое продлится семь дней.
ID-карты:
- за 20 рабочих дней — 469 грн 80 коп (а не 558 грн);
- за 10 рабочих дней — 580 грн 80 коп (вместо 928 гривен).
"Все деньги за оформление паспортов зачисляются в бюджет. Стоимость паспорта состоит из бланковой продукции и админуслуги, часть из которой идет в госбюджет, а 70% в местный ", — отметил Андрей Кочерга.
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