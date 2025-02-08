Льготы на оформление паспортов — где действуют и кто может воспользоваться

Заграничные паспорта украинцев. Фото: УНИАН

В 2025 году украинцы, имеющие право на льготы, могут со скидкой получить загранпаспорт или ID-карту. Такую возможность имеют граждане, проживающие в Кропивницком.

Об этом "Суспільному" сказал начальник Центрально-южного межрегионального управления государственной миграционной службы Андрей Кочерга.

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Льготы на оформление паспортов предоставляют:

участникам боевых действий и гражданам, приравненным к ним;

семьям погибших (умерших) защитников Украины;

переселенцам, зарегистрированным в Кропивницком;

освобожденным из плена;

людям с инвалидностью, которая была получена в результате войны, I и II групп, гражданам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

пострадавшим от Чернобыльской катастрофы первой и второй категорий;

ветеранам Второй мировой войны, с инвалидностью, семьи воинов (партизан), погибшим или пропавшим без вести, и приравненные к ним;

людям от 80 лет;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, родителям и детям из многодетных семей;

бездомным детям (если есть определенный статус);

гражданам, которые отбывали наказание, и осужденным, находящимся в исправительных учреждениях на территории Кропивницкого.

С учетом льготы, оформление загранпаспорта в Кропивницком будет стоить:

795 грн 60 коп (вместо 1 042 грн) — если паспорт нужнен не срочно, следовательно его будут изготавливать 20 дней;

987 грн 60 копеек (вместо 1 682 гривны) — за срочное изготовление, которое продлится семь дней.

ID-карты:

за 20 рабочих дней — 469 грн 80 коп (а не 558 грн);

за 10 рабочих дней — 580 грн 80 коп (вместо 928 гривен).

"Все деньги за оформление паспортов зачисляются в бюджет. Стоимость паспорта состоит из бланковой продукции и админуслуги, часть из которой идет в госбюджет, а 70% в местный ", — отметил Андрей Кочерга.

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