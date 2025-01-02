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Заоблачные зарплаты чиновников — кто получает 310 тыс. грн

2 января 2025 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты до 310 тыс. грн — как изменились доходы чиновников в Украине
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В прошлом году в Украине средняя заработная плата работников в центральных госорганах существенно выросла. В частности, руководству Центральной избирательной комиссии в среднем платили 310 тыс. гривен на конец года, в то время как еще в январе 2024-го сумма составляла 170,1 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют последние данные на портале Министерства финансов по оплате труда чиновников.

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Согласно информации Минфина, зарплата работников госорганов, местных администраций и судебной власти существенно отличается от зарплат большинства работников бюджетной сферы.

В частности, у руководства ряда госорганов за последний год заработная плата изменилась очень существенно, у некоторых — на более 200 тыс. гривен.

Как известно, минимальная зарплата бюджетников в Украине составляет всего 8 тыс. гривен, в 2025 году будет оставаться на уровне 2024-го. Небольшие доплаты будут осуществлены (в 1,3 тыс. в январе и 2,6 тыс. гривен в сентябре) только учителям, у которых средняя зарплата составляла по состоянию на конец прошлого года 12 тыс. грн. гривен.

В то время как руководству госорганов в среднем начисляют следующие суммы:

  • Государственной аудиторской службы — 266,4 тыс. гривен, по состоянию на конец осени (в начале 2024 года — 95,8 тыс. гривен);
  • Госагентства водных ресурсов — 245,1 тыс. гривен (год назад — 40 тыс. гривен);
  • Нацагентства по предотвращению коррупции — 241,3 тыс. гривен (год назад — 157,7 тыс. гривен);
  • Государственной налоговой службы — 233,6 тыс. гривен (в начале 2024 года — 68,5 тыс. гривен);
  • Госслужбы по вопросам безопасности на транспорте — 231 тыс. гривен (год назад — 80 тыс. гривен);
  • Антимонопольного комитета — 215 тыс. гривен (в начале 2024 года — 123,8 тыс. гривен);
  • Счетной палаты — 178,2 тыс. гривен (год назад — 171,5 тыс. гривен);
  • Госслужбы по вопросам труда — 171,6 тыс. гривен (в начале прошлого года — 53,3 тыс. гривен);
  • Госслужбы по кино — 112,7 тыс. гривен (в начале 2024 года — 81,9 тыс. гривен.

 

зарплаты чиновников
Зарплаты руководства. Источник: Минфин
зарплаты чиновников
Зарплаты руководителей. Источник: Минфин
зарплаты чиновников
Зарплаты руководства. Источник: Минфин
зарплаты чиновников
Зарплаты руководителей. Источник: Минфин

Новая формула расчета зарплат для чиновников

Как известно, в 2024 году заработал новый подход к оплате труда госслужащих. Согласно новому механизму, зарплата состоит из двух основных показателей в такой пропорции:

  • должностной оклад — 70%;
  • премия и разные поощрения — 30%.

Ранее должностной оклад у госслужащих в зависимости от ранга и региона был значительно меньшим по сравнению с размерами премий, относительно которых не предусматривались никакие ограничения.

Ранее мы писали, что в Украине за последний год уровень средней заработной платы за дистанционный труд повысился на 20%, до 29 тыс. гривен. В частности, рекрутерам в ВСУ за такую работу могут платить от 50 тыс. до 70 тыс. гривен.

Также мы рассказывали, сколько платят работникам правоохранительных органов в разных областях. В основном предлагают доход от 18 тыс. до 35 тыс. гривен и выше в зависимости от региона, должности и условий работы.

ЦИК Минфин зарплаты чиновники доходы

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