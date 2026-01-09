Наміри Трампа перевернули фондовий ринок Гренландії — акції компаній злетіли

Президент США Дональд Трамп. Фото: Whitehouse.gov

Акції компаній, пов’язаних із Гренландією, різко пішли вгору після заяв Дональда Трампа про можливий контроль США над островом. Інвестори почали скуповувати все, що має хоча б опосередкований зв’язок із регіоном.

Навіть без жодних формальних кроків з боку США цього виявилося достатньо, щоб запустити ралі, повідомляє Financial Times.

Ринок чекає на дії Вашингтона

Після натяків Трампа на можливу анексію Гренландії інвестори вирішили не чекати конкретних рішень. Інвестори впевнені, що у тому разі, якщо американський капітал справді зайде в регіон, економіка острова стримко зросте.

Вони сподіваються, що першими виграють місцеві банки, інфраструктура та компанії, які працюють із корисними копалинами.

Хто виріс найсильніше

Американська компанія Critical Metals, що веде геологорозвідку на півдні Гренландії та шукає тантал, ніобій і галій, була майже непомітною, але за місяць її акції зросли на 108%.

Акції Grønlandsbanken, найбільшого банку острова, лише за один тиждень подорожчали приблизно на 33%.

Ще один місцевий банк Føroya Banki, за місяць збільшив котирування своїх акцій на 30% і оновив історичний максимум.

Дружина радника Дональда Трампа опублікувала зображення Гренландії в кольорах США. Фото: скріншот

Чому інвестори ігнорують ризики

Видання зазначає, що фундаментально за кілька тижнів у бізнесі цих компаній нічого не змінилося. Але ринок зараз живе очікуваннями, а тому заяви Білого дому сприймаються як сигнал про можливі інфраструктурні проєкти і довгострокові інвестиції США.

Навіть сама можливість такого сценарію стала достатньою причиною для агресивних покупок.

Ралі на біржі відбувається на тлі жорсткої риторики з боку Вашингтона і розпачем у ЄС.

Нагадаємо, що європейські чиновники вважають, що подібні кроки США можуть поставити під загрозу саму модель західного альянсу та майбутнє НАТО.

Ще ми повідомляли, що заяви Трампа також призвели до зростання світових цін на нафту.