Главная Финансы Заявления Трампа о Гренландии спровоцировали скачок местных акций

Заявления Трампа о Гренландии спровоцировали скачок местных акций

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 19:32
Намерения Трампа перевернули фондовый рынок Гренландии — акции компаний взлетели
Президент США Дональд Трамп. Фото: Whitehouse.gov

Акции компаний, связанных с Гренландией, резко пошли вверх после заявлений Дональда Трампа о возможном контроле США над островом. Инвесторы начали скупать все, что имеет хотя бы косвенную связь с регионом.

Даже без каких-либо формальных шагов со стороны США этого оказалось достаточно, чтобы запустить ралли, сообщает Financial Times.

Читайте также:

Рынок ждет действий Вашингтона

После намеков Трампа на возможную аннексию Гренландии инвесторы решили не ждать конкретных решений. Инвесторы считают, что в том случае, если американский капитал действительно зайдет в регион, экономика острова стремительно вырастет.

Они надеются, что первыми выиграют местные банки, инфраструктура и компании, которые работают с полезными ископаемыми.

Кто вырос сильнее всего

Американская компания Critical Metals, ведущая геологоразведку на юге Гренландии и ищущая тантал, ниобий и галлий, ранее была почти неизвестной, но за месяц ее акции выросли на 108%.

Акции Grønlandsbanken, крупнейшего банка острова, только за одну неделю подорожали примерно на 33%.

Еще один местный банк Føroya Banki за месяц увеличил котировки своих акций на 30% и обновил исторический максимум.

Почему инвесторы игнорируют риски

Издание отмечает, что фундаментально за несколько недель в бизнесе этих компаний ничего не изменилось. Но рынок сейчас живет ожиданиями, а потому заявления Белого дома воспринимаются как сигнал о возможных инфраструктурных проектах и долгосрочных инвестициях США.

Даже сама возможность такого сценария стала достаточной причиной для агрессивных покупок.

Ралли на бирже происходит на фоне жесткой риторики со стороны Вашингтона и отчаянием в ЕС.

Напомним, что европейские чиновники считают, что подобные шаги США могут поставить под угрозу саму модель западного альянса и будущее НАТО.

Еще мы сообщали, что заявления Трампа также привели к росту мировых цен на нефть.

Дональд Трамп Гренландия аннексия акции полезные ископаемые
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
