Намерения Трампа перевернули фондовый рынок Гренландии — акции компаний взлетели

Заявления Трампа о Гренландии спровоцировали скачок местных акций
Акции компаний, связанных с Гренландией, резко пошли вверх после заявлений Дональда Трампа о возможном контроле США над островом. Инвесторы начали скупать все, что имеет хотя бы косвенную связь с регионом.
Даже без каких-либо формальных шагов со стороны США этого оказалось достаточно, чтобы запустить ралли, сообщает Financial Times.
Рынок ждет действий Вашингтона
После намеков Трампа на возможную аннексию Гренландии инвесторы решили не ждать конкретных решений. Инвесторы считают, что в том случае, если американский капитал действительно зайдет в регион, экономика острова стремительно вырастет.
Они надеются, что первыми выиграют местные банки, инфраструктура и компании, которые работают с полезными ископаемыми.
Кто вырос сильнее всего
Американская компания Critical Metals, ведущая геологоразведку на юге Гренландии и ищущая тантал, ниобий и галлий, ранее была почти неизвестной, но за месяц ее акции выросли на 108%.
Акции Grønlandsbanken, крупнейшего банка острова, только за одну неделю подорожали примерно на 33%.
Еще один местный банк Føroya Banki за месяц увеличил котировки своих акций на 30% и обновил исторический максимум.
Почему инвесторы игнорируют риски
Издание отмечает, что фундаментально за несколько недель в бизнесе этих компаний ничего не изменилось. Но рынок сейчас живет ожиданиями, а потому заявления Белого дома воспринимаются как сигнал о возможных инфраструктурных проектах и долгосрочных инвестициях США.
Даже сама возможность такого сценария стала достаточной причиной для агрессивных покупок.
Ралли на бирже происходит на фоне жесткой риторики со стороны Вашингтона и отчаянием в ЕС.
Напомним, что европейские чиновники считают, что подобные шаги США могут поставить под угрозу саму модель западного альянса и будущее НАТО.
Еще мы сообщали, что заявления Трампа также привели к росту мировых цен на нефть.
Читайте Новини.LIVE!