Україна
За військову форму оштрафують у лютому — кого торкнеться

За військову форму оштрафують у лютому — кого торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 20:58
Штрафи за носіння військової форми — кому не можна вдягати однострій і чому
Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні цивільних, які незаконно носять військову форму, штрафують на чималі суми. У лютому 2026 році їх можуть змусити заплатити до 6 800 гривень, а ще конфіскувати форму.

Відповідний Закон про адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо військової форми, державних нагород, місць поховання та пам’ятників, присвячених захисникам України, парламент ухвалив ще 7 років тому — у 2019 році.

Носіння військової форми цивільними

Так, одягати військову форму зі знаками розрізнення може лише частина українців. Таким правом наділили:

  • військовослужбовців;
  • курсантів;
  • резервістів;
  • військовозобов’язаних, які перебувають на зборах;
  • ліцеїстів та тих, хто завершив службу відставники з правом носіння форми.

Усі інші громадяни, тобто цивільні особи, носять форму незаконно.

Штрафи за носіння військової форми цивільними

Це вважається адміністративним правопорушенням:

  • якщо це сталося вперше, то людині можуть винести попередження або оштрафувати на суму від 2 550 до 3 400 гривень та конфіскувати "камуфляж";
  • повторне порушення впродовж року означає, що штраф зросте від 3 400 до 6 800 гривень. Ще порушника можуть залучити до громадських робіт на строк від 30 до 40 годин.

Поліція має право перевіряти документи в осіб, які носять військову форму, і складати протоколи про порушення.

Раніше ми розповідали про штрафи для тих, хто не за правилами збирає сухостій. Відомо, за яке порушення доведеться сплатити 1 530 гривень. Також писали, що все більше українців купують паливні брикети для обігріву дому. Це вид палива є недорогим і зручним у використанні.

ЗСУ поліція штрафи армія форма
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
