Штрафи за носіння військової форми — кому не можна вдягати однострій і чому

В Україні цивільних, які незаконно носять військову форму, штрафують на чималі суми. У лютому 2026 році їх можуть змусити заплатити до 6 800 гривень, а ще конфіскувати форму.

Відповідний Закон про адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо військової форми, державних нагород, місць поховання та пам’ятників, присвячених захисникам України, парламент ухвалив ще 7 років тому — у 2019 році.

Носіння військової форми цивільними

Так, одягати військову форму зі знаками розрізнення може лише частина українців. Таким правом наділили:

військовослужбовців;

курсантів;

резервістів;

військовозобов’язаних, які перебувають на зборах;

ліцеїстів та тих, хто завершив службу відставники з правом носіння форми.

Усі інші громадяни, тобто цивільні особи, носять форму незаконно.

Штрафи за носіння військової форми цивільними

Це вважається адміністративним правопорушенням:

якщо це сталося вперше, то людині можуть винести попередження або оштрафувати на суму від 2 550 до 3 400 гривень та конфіскувати "камуфляж";

повторне порушення впродовж року означає, що штраф зросте від 3 400 до 6 800 гривень. Ще порушника можуть залучити до громадських робіт на строк від 30 до 40 годин.

Поліція має право перевіряти документи в осіб, які носять військову форму, і складати протоколи про порушення.

Поліція має право перевіряти документи в осіб, які носять військову форму, і складати протоколи про порушення.