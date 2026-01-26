Штрафи за носіння військової форми — кому не можна вдягати однострій і чому

За військову форму оштрафують у лютому — кого торкнеться
В Україні цивільних, які незаконно носять військову форму, штрафують на чималі суми. У лютому 2026 році їх можуть змусити заплатити до 6 800 гривень, а ще конфіскувати форму.
Відповідний Закон про адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо військової форми, державних нагород, місць поховання та пам’ятників, присвячених захисникам України, парламент ухвалив ще 7 років тому — у 2019 році.
Носіння військової форми цивільними
Так, одягати військову форму зі знаками розрізнення може лише частина українців. Таким правом наділили:
- військовослужбовців;
- курсантів;
- резервістів;
- військовозобов’язаних, які перебувають на зборах;
- ліцеїстів та тих, хто завершив службу відставники з правом носіння форми.
Усі інші громадяни, тобто цивільні особи, носять форму незаконно.
Штрафи за носіння військової форми цивільними
Це вважається адміністративним правопорушенням:
- якщо це сталося вперше, то людині можуть винести попередження або оштрафувати на суму від 2 550 до 3 400 гривень та конфіскувати "камуфляж";
- повторне порушення впродовж року означає, що штраф зросте від 3 400 до 6 800 гривень. Ще порушника можуть залучити до громадських робіт на строк від 30 до 40 годин.
Поліція має право перевіряти документи в осіб, які носять військову форму, і складати протоколи про порушення.
