Штрафы за ношение военной формы — кому нельзя надевать однострой и почему

За военную форму оштрафуют в феврале — кого коснется
В Украине гражданских, которые незаконно носят военную форму, штрафуют на немалые суммы. В феврале 2026 году их могут заставить заплатить до 6 800 гривен, а еще конфисковать форму.
Соответствующий Закон об административной и уголовной ответственности за незаконные действия в отношении военной формы, государственных наград, мест захоронения и памятников, посвященных защитникам Украины, парламент принял еще 7 лет назад — в 2019 году.
Ношение военной формы гражданскими
Так, одевать военную форму со знаками различия может лишь часть украинцев. Таким правом наделили:
- военнослужащих;
- курсантов;
- резервистов;
- военнообязанных, которые находятся на сборах;
- лицеистов и завершивших службу отставников с правом ношения формы.
Все остальные граждане, то есть гражданские лица, носят форму незаконно.
Штрафы за ношение военной формы гражданскими
Это считается административным правонарушением:
- если это произошло впервые, то человеку могут вынести предупреждение или оштрафовать на сумму от 2 550 до 3 400 гривен и конфисковать "камуфляж";
- повторное нарушение в течение года означает, что штраф возрастет от 3 400 до 6 800 гривен. Еще нарушителя могут привлечь к общественным работам на срок от 30 до 40 часов.
Полиция имеет право проверять документы у людей, которые носят военную форму, и составлять протоколы о нарушениях.
Ранее мы рассказывали о штрафах для тех, кто не по правилам собирает сухостой. Известно, за какое нарушение придется заплатить 1 530 гривен. Также писали, что все больше украинцев покупают топливные брикеты для обогрева дома. Это вид топлива является недорогим и удобным в использовании.
Читайте Новини.LIVE!