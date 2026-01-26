Штрафы за ношение военной формы — кому нельзя надевать однострой и почему

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине гражданских, которые незаконно носят военную форму, штрафуют на немалые суммы. В феврале 2026 году их могут заставить заплатить до 6 800 гривен, а еще конфисковать форму.

Соответствующий Закон об административной и уголовной ответственности за незаконные действия в отношении военной формы, государственных наград, мест захоронения и памятников, посвященных защитникам Украины, парламент принял еще 7 лет назад — в 2019 году.

Ношение военной формы гражданскими

Так, одевать военную форму со знаками различия может лишь часть украинцев. Таким правом наделили:

военнослужащих;

курсантов;

резервистов;

военнообязанных, которые находятся на сборах;

лицеистов и завершивших службу отставников с правом ношения формы.

Все остальные граждане, то есть гражданские лица, носят форму незаконно.

Штрафы за ношение военной формы гражданскими

Это считается административным правонарушением:

если это произошло впервые, то человеку могут вынести предупреждение или оштрафовать на сумму от 2 550 до 3 400 гривен и конфисковать "камуфляж";

повторное нарушение в течение года означает, что штраф возрастет от 3 400 до 6 800 гривен. Еще нарушителя могут привлечь к общественным работам на срок от 30 до 40 часов.

Полиция имеет право проверять документы у людей, которые носят военную форму, и составлять протоколы о нарушениях.

