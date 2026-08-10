За що ПриватБанк бере гроші з власників карток: комісії, про які ви могли не знати

Картка ПриватБанку, вивіска ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Банківська картка для багатьох українців стала звичним способом оплачувати покупки, комунальні послуги, знімати готівку та переказувати гроші. Водночас деякі операції, які на перший погляд здаються звичайними, можуть мати додаткову плату. Причому розмір комісії іноді залежить не лише від самої послуги, а й від того, яким способом її оформлюють.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на тарифи ПриватБанку.

Обслуговування картки Gold

Звичайна картка "Універсальна" не має щомісячної плати за обслуговування. Водночас для "Універсальної Gold" банк встановив комісію у розмірі 20 гривень на місяць.

Важливий нюанс: ця плата стягується з клієнта незалежно від кількості Gold-карток. Водночас банк зазначає, що зобов'язання зі сплати щомісячної комісії припиняються, якщо за карткою протягом 90 календарних днів поспіль не було операцій, і поновлюються після відновлення користування карткою.

Окрема щомісячна плата у 20 гривень передбачена також для "Картки для виплат Gold".

Скільки коштує собливий дизайн картки

Додатково заплатити доведеться клієнтам, які хочуть оформити картку з індивідуальним дизайном. За актуальними тарифами:

картка з фото — 100 гривень;

картка з індивідуальним дизайном — 99 гривень;

картка з індивідуальним дизайном і фото — 149 гривень.

Звичайне оформлення картки в межах передбачених банком умов залишається безкоштовним.

Зняття власних коштів

Комісія може виникнути і під час зняття готівки. За зняття власних коштів із картки "Універсальна" або "Універсальна Gold" у банкоматах та пунктах видачі готівки ПриватБанку й інших українських банків тариф становить 1% від суми.

Тобто навіть коли йдеться не про кредитні, а про власні гроші клієнта, операція не обов'язково буде безкоштовною.

Окрема комісія за кредитні гроші

Якщо клієнт знімає не власні кошти, а гроші в межах кредитного ліміту, діють інші тарифи. Їхній розмір залежить від суми операції та типу картки. Тому перед зняттям готівки з кредитної картки варто окремо перевірити тариф саме для відповідної суми та карткового продукту.

"Скарбничка" теж може бути платною

Не всі клієнти знають, що поповнення сервісу "Скарбничка" з деяких карток також тарифікується. За актуальними умовами, якщо поповнювати "Скарбничку" з картки "Універсальна", "Універсальна Gold", картки Юніора або елітної картки, стягується 1% від суми. Виняток становлять перекази, які здійснюються за механізмами накопичення "Округлення витрати" та "Округлення залишку на картці наприкінці дня".

Комуналка телефоном може коштувати дорожче

Ще одна стаття витрат — оплата комунальних послуг. Через Приват24 або автоплатіж комісія за комунальні платежі з договором із отримувачем становить 1 гривню, а без договору — 3 гривні. Натомість під час оплати через телефонний сервіс 3700 застосовується тариф 1% від суми з мінімальною та максимальною комісією, до якої додається ще 20 гривень.

Зокрема, якщо з отримувачем є договір, комісія через 3700 становить 1% від суми, але не менше 15 гривень і не більше 500 гривень, плюс 20 гривень. Якщо договору немає — 1% із мінімумом 25 грн і максимумом 1000 гривень плюс 20 гривень. Тобто спосіб проведення однієї й тієї самої операції може суттєво впливати на її вартість.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнтам ПриватБанку потрібно вчасно актуалізувати персональні дані. Зробити це можна дистанційно через "Приват24", а якщо банк попросить підтвердити інформацію документами — доведеться звернутися у відділення. У разі відмови від актуалізації банк може обмежити проведення операцій за рахунками та картками.

Також Новини.LIVE писали, що клієнти ПриватБанку можуть виграти 100% кешбеку за оплату комуналки, інтернету та телебачення через "Приват24". Щомісяця банк обиратиме 100 переможців, кожному з яких повернуть витрачену суму, але не більше 5 000 гривень.