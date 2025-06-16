В магазинах змушують платити за розбиті товари — що мають знати українці

За що не треба платити в магазині — українцям назвали правило
Ніхто не застрахований від неприємних випадків у житті. Так, навіть буденний похід у магазин може перетворитися у серйозну проблему: йдучи між стелажами, ви можете випадково розбити пляшку з напоєм або ж пошкодити якусь іншу продукцію.
Редакція Новини.LIVE пояснює, чи обов'язково покупцям платити за зіпсований у магазині товар.
Детальніше про права споживачів
Як розповів журналістам видання РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко, відповідно до статті 323 Цивільного кодексу України, ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) майна несе його власник (якщо про інше не йдеться у договорі або законі). Примітно, що покупець стає власником товару лише після того, як сплатить за нього.
Тож до моменту оплати покупцем, власником товару є продавець і саме він, за законодавством, відповідає за ризик випадкового знищення та пошкодження (псування) тієї чи іншої продукції.
Тож покупець не зобов'язаний платити за пошкоджений або зіпсований внаслідок необережності товар, а магазин не має права примушувати останнього це робити.
До того ж за словами відповідно до частини другої статті 17 закону України "Про захист прав споживачів" забороняється:
- примушувати споживача купувати продукцію неналежної якості;
- примушувати споживача купити продукцію непотрібного йому асортименту;
- у будь-який спосіб обмежувати можливість здійснення споживачем безготівкових розрахунків.
Що робити покупцю, який випадково пошкодив товар (продукцію)
У такому разі людині слід звернутися до представників магазину. Так само потрібно діяти, якщо виявили у точці продажу зіпсований товар.
"Якщо магазин наполягатиме на оплаті покупцем такого товару, можна звернутись до Держпродспоживслужби, подавши письмову скаргу або зателефонувавши на гарячу лінію", — сказав адвокат.
Раніше ми пояснювали, як українцям в магазинах не натрапити на зіпсовані товари. Наприклад, через тривалу відсутність світла найшвидше псуються напівфабрикати. Дізнавайтесь також, як поскаржитися на продавця, який видав вам товар невідповідної якості.
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