В магазинах змушують платити за розбиті товари — що мають знати українці

Люди біля супермаркету Новус. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ніхто не застрахований від неприємних випадків у житті. Так, навіть буденний похід у магазин може перетворитися у серйозну проблему: йдучи між стелажами, ви можете випадково розбити пляшку з напоєм або ж пошкодити якусь іншу продукцію.

Редакція Новини.LIVE пояснює, чи обов'язково покупцям платити за зіпсований у магазині товар.

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Детальніше про права споживачів

Як розповів журналістам видання РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко, відповідно до статті 323 Цивільного кодексу України, ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) майна несе його власник (якщо про інше не йдеться у договорі або законі). Примітно, що покупець стає власником товару лише після того, як сплатить за нього.

Тож до моменту оплати покупцем, власником товару є продавець і саме він, за законодавством, відповідає за ризик випадкового знищення та пошкодження (псування) тієї чи іншої продукції.

Тож покупець не зобов'язаний платити за пошкоджений або зіпсований внаслідок необережності товар, а магазин не має права примушувати останнього це робити.

До того ж за словами відповідно до частини другої статті 17 закону України "Про захист прав споживачів" забороняється:

примушувати споживача купувати продукцію неналежної якості;

примушувати споживача купити продукцію непотрібного йому асортименту;

у будь-який спосіб обмежувати можливість здійснення споживачем безготівкових розрахунків.

Що робити покупцю, який випадково пошкодив товар (продукцію)

У такому разі людині слід звернутися до представників магазину. Так само потрібно діяти, якщо виявили у точці продажу зіпсований товар.

"Якщо магазин наполягатиме на оплаті покупцем такого товару, можна звернутись до Держпродспоживслужби, подавши письмову скаргу або зателефонувавши на гарячу лінію", — сказав адвокат.

Раніше ми пояснювали, як українцям в магазинах не натрапити на зіпсовані товари. Наприклад, через тривалу відсутність світла найшвидше псуються напівфабрикати. Дізнавайтесь також, як поскаржитися на продавця, який видав вам товар невідповідної якості.