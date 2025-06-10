Що робити у разі крадіжки речей з камери схову — українцям пояснили

Покупець у магазині тримає пакет із фруктами. Фото: УНІАН

Коли людина відвідує супермаркет, то може залишити свої речі у камері схову. Однак не усі українці знають, що робити у разі втрати майна.

Редакція Новини.LIVE пояснює, які права є у покупців, які залишають свої речі на зберіганні у камери схову під час відвідин магазину.

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Як пояснили фахівці Держпродспоживслужби, за статтею 937 (частина 3) Цивільного кодексу України, відповідальність за зберігання речей несе адміністрація закладу.

"У разі їх втрати зберігач повинен відшкодувати всі збитки у розмірі їх вартості. Тому якщо ваші речі зникли з камери зберігання — одразу ж викликайте адміністрацію закладу і поліцію", — йдеться у повідомленні.

Коли поліція прибуде на місце виклику, потрібно детально розповісти правоохоронцям про речі, які ви поклали до камери схову. Ваші слова мають бути зафіксовані документально.

Якщо в магазині не погодяться добровільно задовольнити вимогу покупця, тоді отримати компенсацію збитків можна через суд.

Цікаво, що іноді торгові заклади заздалегідь попереджають відвідувачів, що не беруть на себе відповідальність за втрату особистих речей. Однак це є порушенням прав покупців.

Про що ще варто знати

Українці можуть скаржитися на недобросовісних продавців, які реалізували товар з недоліками. Так, у споживача є право звернутися зі скаргою до продавця або відповідних органів контролю у будь-який час після виявлення порушення. До того ж він може обміняти товар впродовж 14 днів після покупки.

Нагадаємо, українці можуть повертати магазинам непридатні або небезпечні для вживання харчові продукти. Відомо, скільки є днів на повернення товару.

Також ми розповідали, як оскаржити покупку чи повернути товар, якщо придбали його у соціальній мережі у продавця, в якого немає ФОП.