В магазинах заставляют платить за разбитые товары — что должны знать украинцы

За что не надо платить в магазине — украинцам назвали правило
Никто не застрахован от неприятных случаев в жизни. Так, даже будничный поход в магазин может превратиться в серьезную проблему: идя между стеллажами, вы можете случайно разбить бутылку с напитком или же повредить какую-то другую продукцию.
Редакция Новини.LIVE объясняет, обязательно ли покупателям платить за испорченный в магазине товар.
Подробнее о правах потребителей
Как рассказал журналистам издания РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко, согласно статье 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения или повреждения (порчи) имущества несет его собственник (если об ином не говорится в договоре или законе). Примечательно, что покупатель становится собственником товара только после того, как оплатит его.
То есть до момента оплаты покупателем, собственником товара является продавец и именно он, по законодательству, отвечает за риск случайного уничтожения и повреждения (порчи) той или иной продукции.
Поэтому покупатель не обязан платить за поврежденный или испорченный из-за неосторожности товар, а магазин не имеет права принуждать последнего это делать.
К тому же по словам согласно части второй статьи 17 закона Украины "О защите прав потребителей" запрещается:
- принуждать потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества;
- принуждать потребителя купить продукцию ненужного ему ассортимента;
- любым способом ограничивать возможность осуществления потребителем безналичных расчетов.
Что делать покупателю, который случайно повредил товар (продукцию)
В таком случае человеку следует обратиться к представителям магазина. Так же нужно действовать, если обнаружили в точке продажи испорченный товар.
"Если магазин будет настаивать на оплате покупателем такого товара, можно обратиться в Госпродпотребслужбу, подав письменную жалобу или позвонив на горячую линию", — сказал адвокат.
Ранее мы объясняли, как украинцам в магазинах не наткнуться на испорченные товары. Например, из-за длительного отсутствия света быстрее всего портятся полуфабрикаты. Узнавайте также, как пожаловаться на продавца, который выдал вам товар несоответствующего качества.
Читайте Новини.LIVE!