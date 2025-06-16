В магазинах заставляют платить за разбитые товары — что должны знать украинцы

Люди возле супермаркета Новус. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Никто не застрахован от неприятных случаев в жизни. Так, даже будничный поход в магазин может превратиться в серьезную проблему: идя между стеллажами, вы можете случайно разбить бутылку с напитком или же повредить какую-то другую продукцию.

Редакция Новини.LIVE объясняет, обязательно ли покупателям платить за испорченный в магазине товар.

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Подробнее о правах потребителей

Как рассказал журналистам издания РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко, согласно статье 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения или повреждения (порчи) имущества несет его собственник (если об ином не говорится в договоре или законе). Примечательно, что покупатель становится собственником товара только после того, как оплатит его.

То есть до момента оплаты покупателем, собственником товара является продавец и именно он, по законодательству, отвечает за риск случайного уничтожения и повреждения (порчи) той или иной продукции.

Поэтому покупатель не обязан платить за поврежденный или испорченный из-за неосторожности товар, а магазин не имеет права принуждать последнего это делать.

К тому же по словам согласно части второй статьи 17 закона Украины "О защите прав потребителей" запрещается:

принуждать потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества;

принуждать потребителя купить продукцию ненужного ему ассортимента;

любым способом ограничивать возможность осуществления потребителем безналичных расчетов.

Что делать покупателю, который случайно повредил товар (продукцию)

В таком случае человеку следует обратиться к представителям магазина. Так же нужно действовать, если обнаружили в точке продажи испорченный товар.

"Если магазин будет настаивать на оплате покупателем такого товара, можно обратиться в Госпродпотребслужбу, подав письменную жалобу или позвонив на горячую линию", — сказал адвокат.

Ранее мы объясняли, как украинцам в магазинах не наткнуться на испорченные товары. Например, из-за длительного отсутствия света быстрее всего портятся полуфабрикаты. Узнавайте также, как пожаловаться на продавца, который выдал вам товар несоответствующего качества.