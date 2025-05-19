Штрафи за графіті в Україні — про що мають знати громадяни

Людина на фоні графіті. Фото: УНІАН

На багатьох житлових будинках в різних містах України іноді можна побачити яскраві малюнки — графіті. Однак мало хто знає, що за подібну творчість громадян можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як можуть покарати вуличних художників у 2025 році.

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Якщо "прикрасити" малюнком зовнішню стіну багатоквартирного житлового будинку, або обмалювати під’їзди, ліфти чи інші приміщеннях, які існують для загального користування — це можуть кваліфікувати як псування спільного майна.

У такому разі житлово-експлуатаційна компанія чи представник ОСББ вирішуватимуть, чи варто реєструвати цивільний позов для отримання від винного компенсації за завдану шкоду.

Важливо, що цивільно-правова відповідальність стосується українців, яким виповнилося 14 років і більше або їхніх законних представників. Після звернення в поліцію правоохоронці можуть скласти протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) — "Дрібне хуліганство".Тоді художника:

оштрафують від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 грн);

залучать до громадських робіт від 40 до 60 годин;

відправлять на виправні роботи від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку.

Також проти громадянина можуть застосувати адміністративний арешт до 15 днів.

Та варто пам′ятати, що якщо порушення кваліфікують за статтею 296 Кримінального кодексу ("Хуліганство"), тоді художник:

сплатить штраф від 17 тис. до 34 тис грн;

перебуватиме під пробаційний наглядом до 5 років;

отрмимає обмеження волі до 5 років.

Також художники можуть бути покарані в рамках статті 194 ККУ . Це якщо вони "умисно знищать або пошкодять майно" та заподіяли шкоду суттєву грошову шкоду. У такому разі розмір штрафу сягатиме від 17 тис. до 68 тис. грн.

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