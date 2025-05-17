Штрафи для рибалок — яким знаряддям не можна ловити рибу у 2025 році

Чоловік тримає рибу. Фото: УНІАН

Українці, яким подобається ходити на риболовлю навесні та влітку, вже відкрили сезон. Але перед тим, як йти на річку варто пам'ятати про закони, щоби не отримати штраф. За серйозні порушення, наприклад, за вилов риби сіткою, доведеться заплатити чималу суму.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як українцям сходити на рибалку і не порушити встановлені правила.

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Який штраф в Україні за вилов риби сіткою

Любителям такої риболовлі загрожує штраф, оскільки використання таких знарядь — адміністративне або кримінальне порушення залежно від масштабу та обставин. Розмір штрафу становитиме:

за перше порушення — від 340 до 680 гривень;

за повторне — до 1 360 гривень.

До того ж порушник має відшкодувати збитки, які отримало рибне законодавство. Яку саме суму доведеться заплатити — залежить від кількості та виду незаконно виловленої риби.

Також важливо пам'ятати, що за Правилами любительського і спортивного рибальства, під час нересту одній людині дозволяється ловити не більше трьох кілограмів риби. А гачків має бути два на рибалку. Також можна використовувати спінінг з однією штучною приманкою.

Ловити рибу можна лише на ділянках, де дозволено любительське рибальство під час весняно-літньої заборони.

Нагадаємо також, що українців можуть оштрафувати за вилов раків. Розмір штрафу за одного незаконно виловленого рака становить перевищує 3 тис. гривень. Дізнавайтесь також, чи діє заборона на смаження шашликів на природі у 2025 році.