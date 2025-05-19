Штрафы за граффити в Украине — о чем должны знать граждане

Человек на фоне граффити. Фото: УНИАН

На многих жилых домах в разных городах Украины иногда можно увидеть яркие рисунки — граффити. Однако мало кто знает, что за подобное творчество граждан могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как могут наказать уличных художников в 2025 году.

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Штрафы за граффити — что известно

Если "украсить" рисунком внешнюю стену многоквартирного жилого дома, или обрисовать подъезды, лифты или другие помещения, которые существуют для общего пользования — это могут квалифицировать как порчу общего имущества.

В таком случае жилищно-эксплуатационная компания или представитель ОСМД будут решать, стоит ли регистрировать гражданский иск для получения от виновного компенсации за причиненный ущерб.

Важно, что гражданско-правовая ответственность касается украинцев, которым исполнилось 14 лет и более или их законных представителей. После обращения в полицию правоохранители могут составить протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) — "Мелкое хулиганство". Тогда художника:

оштрафуют от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн);

привлекут к общественным работам от 40 до 60 часов;

отправят на исправительные работы от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка.

Также против гражданина могут применить административный арест до 15 дней.

Но стоит помнить, что если нарушение квалифицируют по статье 296 Уголовного кодекса ("Хулиганство"), тогда художник:

заплатит штраф от 17 тыс. до 34 тыс грн;

будет находиться под пробационным надзором до 5 лет;

получит ограничение свободы до 5 лет.

Также художники могут быть наказаны в рамках статьи 194 УКУ. Это если они "умышленно уничтожат или повредят имущество" и причинят существенный денежный ущерб. В таком случае размер штрафа будет достигать от 17 тыс. до 68 тыс. грн.

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