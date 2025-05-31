Камбин упростил выплату компенсации за проживание ВПЛ — что изменилось

Купюры по 1 тысяче гривен на столе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине заработают новые правила для начисления компенсации стоимости коммунальных услуг учреждениям, где проживают семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь этими выплатами будут заниматься в Пенсионном фонде Украины.

Об этом заявил 27 мая 2025 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам Дениса Шмыгаля, благодаря изменениям процедура станет более эффективной. Так, выплаты будут начислять непосредственно учреждениям, где проживают ВПЛ. Ранее компенсации получали органы власти, на балансе которых находятся эти учреждения.

"Цифровизация процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут каждый месяц, а не с задержкой в квартал. Таким образом правительство помогает тем, кто поддерживает семьи ВПЛ", — сказал Денис Шмыгаль.

Что еще стоит знать

Расчеты для выплат учреждениям компенсации за размещение переселенцев, как отмечал ранее представитель правительства в Верховной Раде Украины (ВРУ) Тарас Мельничук, будут происходить на основе социальных норм жилья и социальных нормативов жилищно-коммунального обслуживания. Деньги ежемесячно будут получать:

заведения;

учреждения или предприятия (независимо от формы собственности), в которых бесплатно размещаются ВПЛ.

Напомним, ВПЛ в Украине продолжают получать от государства финпомощь. Известно, какие суммы начислят украинцам в первый месяц лета.

Также мы рассказывали, что некоторых украинцев могут лишить государственных выплат. Речь идет о гражданах, которые имеют группу по инвалидности.