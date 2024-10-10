Штраф более чем на 7 тыс. грн — за что будут наказывать рыбаков с 10 октября

Патрулирование водной полиции. Фото: УНИАН

В Украине действуют ограничения для рыбаков, особенно во время нереста. С 10 октября 2024 года в водоемах некоторых регионов запрещено ловить ручьевую форель, за нарушение предусмотрены штрафы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ (ДАРГ).

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Где и когда запрещен вылов форели

Во время нереста, когда рыба активно откладывает икру, рыбалка строго-настрого запрещена законом, а за нарушение предусмотрены административные наказания. Относительно форели, ограничения на ее отлов будут действовать с 10 октября 2024 года по 1 марта 2025 года.

Отмечено, что запрет на отлов форели касается только водоемов нескольких областей Украины, а именно:

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Черновицкой.

"Основная цель такого мероприятия — обеспечить охрану и сохранение в надлежащем состоянии среды обитания, путей миграции и мест естественного воспроизводства аборигенного вида лососевых (струйной форели или пструга)", — говорится в сообщении.

Какой штраф за отлов форели

Рыбалка во время запрета может привести к административной или уголовной ответственности, а также к необходимости возмещения ущерба рыбному хозяйству. За каждую выловленную форель штраф составляет 7225 грн.

"Если вам попала на крючок такая рыба — осторожно выпустите ее обратно в водоем. Ведь от наших совместных действий зависит будущее популяций этих аборигенных жителей карпатских водоемов", — добавили в ДАРГ.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые рыбаки, стремясь к быстрому улову, незаконно используют запрещенные рыболовные снасти. Сознательные и честные рыбаки в Украине должны отказаться от таких методов, чтобы сберечь водные ресурсы. За игнорирование правил рыбалки предусмотрены серьезные наказания.

Мы также писали, что осенью в Украине увеличивается количество пожаров, вызванных сжиганием сухой травы и растительных отходов. Это приводит к значительному загрязнению воздуха, за что предусмотрены административные штрафы.