Виплати для українців у Польщі у 2025 році — хто отримає нову допомогу

Українські біженці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Польщі запрацює розширена програма соціальної підтримки для українців з інвалідністю. Однак зміни стосується лише громадян з легальним статусом перебування в країні.

Про це йдеться у повідомленні на платформі Spilno у Польщі.

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Так, у 2025 році українцям щомісяця нараховуватимуть від 600 до 4 тис. злотих (від 6 090 тис. грн до 40 600 тис.). Повнолітні громадяни, яким вдасться підтвердити свою довідку про інвалідність, матимуть соціальну пенсію, розмір якої становить 1 588 злотих (16 118 грн). Також є програма "Swiadczenie wspierające", за якою сума виплат залежить від рівня потреби в підтримці, її показник коливається від 40% до 220% від розміру соціальної пенсії.

Натомість сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, отримуватимуть додаткові виплати. Так, опікуни, які не можуть працевлаштуватися, оскільки наглядають за дитиною, можуть розраховувати на щомісячну допомогу у 2 458 злотих (24 948 грн). Ця програма поширюється на дітей до 18 років або до 25 років, якщо інвалідність виникла під час навчання.

Крім того, для дітей з інвалідністю та осіб, старших за 16 років із підтвердженим ступенем інвалідності, передбачена допомога в розмірі 215,84 злотих (2 182 грн). Ще існує спеціальна виплата по догляду в розмірі 620 злотих (6 293 грн).

Як отримати виплати

Для цього українці в Польщі мають подати заяву через електронні сервіси:

PEU ZUS;

урядовий портал;

електронний банкінг.

Також потрібно буде надати документи, серед яких PESEL UKR, посвідчення особи та офіційне підтвердження інвалідності від польських органів.

Раніше стало відомо, що від українців, які у 2025 році їхатимуть до Польщі, вимагатимуть довідку від ETIAS (Європейської системи інформації та авторизації подорожей). Нововведення потрібно буде дотримуватися усім особам з країн, які уклали безвізовий режим з ЄС, зокрема й українців.

Також ми розповідали, що деякі громадяни України втратять фінансову підтримку у Польщі. Влада, зокрема, хоче переглянути правила надання допомоги на дітей для мігрантів і біженців.