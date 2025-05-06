Выплаты украинцам в Польше — кто не будет получать помощь 800 Плюс

С 1 июня — какие изменения в выплатах готовят украинцам в Польше
С 1 июня 2025 года финансовую помощь в рамках программ "800 Плюс" и "Добрый старт" в Польше будут получать только те семьи, чьи дети учатся в местных школах. Это означает, что многим украинским семьям нужно будет интегрировать своих детей в образовательную систему страны.
Об этом пишет издание Inpoland.
Что известно об изменениях
По информации журналистов, выплаты можно будет получить только после подтверждения того, что ребенок учится в польской школе. Решение связано с необходимостью рационального расходования бюджетных средств, также это будет способствовать интеграции семей в польское общество.
Изменения касаются и украинцев в Польше: как информирует издание, за первое полугодие 2024 года по программе "800 Плюс" выплаты получили почти 250 тысяч детей.
Как оформить помощь в 2025 году
Заявление подается только онлайн на одной из электронных платформ:
- PUE ZUS (eZUS);
- электронный банкинг;
- портал Emp@tia;
- приложение mZUS.
В Министерстве семьи, труда и социальной политики Польши отмечают, что присоединиться к программам "800 Плюс" и "Добрый старт" после изменений смогут только те семьи, чьи дети посещают польские школы очно. То есть, даже если ребенок живет в Польше, но учится в украинской школе онлайн — у такой семьи уже не будет выплат.
Напомним, граждане с инвалидностью в Польше получают социальные выплаты. На денежную поддержку могут претендовать украинцы, если легально живут в стране.
Также мы рассказывали, что в Швеции будут предлагать 32 тыс. евро мигрантам, которые захотят вернуться в свою родную страну. Также глава правительства Ульф Кристерссон поддерживает идею усилить миграционный контроль на уровне Евросоюза.
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