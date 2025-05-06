Выплаты украинцам в Польше — кто не будет получать помощь 800 Плюс

Польские злотые. Фото: Pexels

С 1 июня 2025 года финансовую помощь в рамках программ "800 Плюс" и "Добрый старт" в Польше будут получать только те семьи, чьи дети учатся в местных школах. Это означает, что многим украинским семьям нужно будет интегрировать своих детей в образовательную систему страны.

Об этом пишет издание Inpoland.

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Что известно об изменениях

По информации журналистов, выплаты можно будет получить только после подтверждения того, что ребенок учится в польской школе. Решение связано с необходимостью рационального расходования бюджетных средств, также это будет способствовать интеграции семей в польское общество.

Изменения касаются и украинцев в Польше: как информирует издание, за первое полугодие 2024 года по программе "800 Плюс" выплаты получили почти 250 тысяч детей.

Как оформить помощь в 2025 году

Заявление подается только онлайн на одной из электронных платформ:

PUE ZUS (eZUS);

электронный банкинг;

портал Emp@tia;

приложение mZUS.

В Министерстве семьи, труда и социальной политики Польши отмечают, что присоединиться к программам "800 Плюс" и "Добрый старт" после изменений смогут только те семьи, чьи дети посещают польские школы очно. То есть, даже если ребенок живет в Польше, но учится в украинской школе онлайн — у такой семьи уже не будет выплат.

Напомним, граждане с инвалидностью в Польше получают социальные выплаты. На денежную поддержку могут претендовать украинцы, если легально живут в стране.

Также мы рассказывали, что в Швеции будут предлагать 32 тыс. евро мигрантам, которые захотят вернуться в свою родную страну. Также глава правительства Ульф Кристерссон поддерживает идею усилить миграционный контроль на уровне Евросоюза.