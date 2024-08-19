Відключення електрики — взимку світла може не бути по 6-12 годин

Свічка в руках. Фото: zmi.ck.ua

В Україні під час майбутнього опалювального сезону очікуються тривалі відключення електричної енергії. За песимістичним сценарієм — світла може не бути по 12 годин на добу.

Про це розповів експерт з енергетичних питань Андрій Закревський у коментарі каналу "Київ24".

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За словами експерта, за оптимістичним сценарієм, електроенергії не буде щонайменше 6 годин на добу.

"Давайте приблизно для себе запам'ятаємо, що ми десь в піки споживаємо 15 ГВт, а базова генерація буде давати максимум 9 ГВт. Плюс, як слушно кажуть, якщо ми не розширимо сполучення з Європою, то ще 2 ГВт ми можемо розраховувати по допомозі з-за кордону", — повідомив він.

З огляду на озвучені цифри, коли приблизний загальний обсяг генерації становитиме 11 ГВт, а пік дорівнюватиме 15 ГВт, взимку будуть вимикати електрику для компенсації цієї різниці.

"Тому 12 годин із 24-х — це найпесимістичніший сценарій. Більш оптимістично, що це буде шість-вісім годин на добу", — додав Закревський.

Повернення графіків відключень електрики

Як відомо, 19 серпня в Україні очікується повернення графіків відключень електричної енергії. Причиною цього є зростання споживання електроенергії через спеку.

Так, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. Водночас, інших обмежень не очікується.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомляли, що в Україні існує ймовірність поновити відключення світла. Причинами цього може бути не тільки підвищення температури, а й слабка потужність енергообладнання на пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури.

Також у ВРУ заявляли, що в Україні фіксують стабільну ситуацію в енергосистемі. Проте у серпні все ж можливі застосування обмежень електроенергії, але незначні.