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Зимой света может не быть минимум 6 часов в сутки — прогноз

19 августа 2024 10:05
Ксения Симонова - Редактор
Отключения электричества — зимой света может не быть по 6-12 часов
Свеча в руках. Фото: zmi.ck.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в предстоящий отопительный сезон ожидаются длительные отключения электрической энергии. По пессимистическому сценарию — света может не быть по 12 часов в сутки.

Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский в комментарии каналу "Киев24".

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По словам эксперта, по оптимистическому сценарию, электроэнергии не будет минимум 6 часов в сутки.

"Давайте примерно для себя запомним, что мы где-то в пики потребляем 15 ГВт, а базовая генерация будет давать максимум 9 ГВт. Плюс, как правильно говорят, если мы не расширим сообщение с Европой, то еще 2 ГВт мы можем рассчитывать по помощи из-за границы", — сообщил он.

Учитывая озвученные цифры, когда приблизительное общая генерация будет составлять 11 ГВт, а пик будет равен 15 ГВт, зимой будут выключать электричество для компенсации этой разницы.

"Поэтому 12 часов из 24-х — это самый пессимистический сценарий. Более оптимистично, что это будет шесть-восемь часов в сутки", — добавил Закревский.

Возврат графиков отключений электричества

Как известно, 19 августа в Украине ожидается возвращение графиков отключения электрической энергии. Причиной этого является рост потребления электроэнергии из-за жары.

Так, с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений. В то же время, других ограничений не ожидается.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Минэнерго сообщали, что в Украине существует вероятность возобновить отключения света. Причинами этого может быть не только повышение температуры, но и слабая мощность энергооборудования на поврежденных объектах критической инфраструктуры.

Также в ВРУ заявляли, что в Украине фиксируется стабильная ситуация в энергосистеме. Однако в августе все же возможные применения ограничений электроэнергии, но незначительные.

коммунальные услуги ЖКХ электроэнергия отключения света

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