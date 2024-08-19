Отключения электричества — зимой света может не быть по 6-12 часов

Зимой света может не быть минимум 6 часов в сутки — прогноз
В Украине в предстоящий отопительный сезон ожидаются длительные отключения электрической энергии. По пессимистическому сценарию — света может не быть по 12 часов в сутки.
Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский в комментарии каналу "Киев24".
Отключения света зимой
По словам эксперта, по оптимистическому сценарию, электроэнергии не будет минимум 6 часов в сутки.
"Давайте примерно для себя запомним, что мы где-то в пики потребляем 15 ГВт, а базовая генерация будет давать максимум 9 ГВт. Плюс, как правильно говорят, если мы не расширим сообщение с Европой, то еще 2 ГВт мы можем рассчитывать по помощи из-за границы", — сообщил он.
Учитывая озвученные цифры, когда приблизительное общая генерация будет составлять 11 ГВт, а пик будет равен 15 ГВт, зимой будут выключать электричество для компенсации этой разницы.
"Поэтому 12 часов из 24-х — это самый пессимистический сценарий. Более оптимистично, что это будет шесть-восемь часов в сутки", — добавил Закревский.
Возврат графиков отключений электричества
Как известно, 19 августа в Украине ожидается возвращение графиков отключения электрической энергии. Причиной этого является рост потребления электроэнергии из-за жары.
Так, с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений. В то же время, других ограничений не ожидается.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее в Минэнерго сообщали, что в Украине существует вероятность возобновить отключения света. Причинами этого может быть не только повышение температуры, но и слабая мощность энергооборудования на поврежденных объектах критической инфраструктуры.
Также в ВРУ заявляли, что в Украине фиксируется стабильная ситуация в энергосистеме. Однако в августе все же возможные применения ограничений электроэнергии, но незначительные.
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