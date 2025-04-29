Оформление субсидий, выплаты ВПЛ и пенсии — что изменится для украинцев в мае 2025

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В мае 2025 года украинцы продолжат получать соцвыплаты и финансовую помощь от государства. Правительство, в частности, продолжило начисление выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), а Пенсионный фонд вскоре определит, у кого из украинцев и в дальнейшем будет жилищная субсидия.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, каких изменений следует ожидать украинцам с 1 мая 2025 года.

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Выплаты ВПЛ в мае — кто будет получать помощь на проживание

В мае 2025 года внутренне перемещенным лицам будут предоставлять помощь на проживание, поскольку выплаты переназначаются автоматически. Размер помощи составляет:

2 тыс. гривен — для взрослых;

— для взрослых; 3 тыс. гривен — для детей и лиц с инвалидностью.

При этом стоит помнить, что все время, пока ВПЛ будут получать выплаты от государства, их будут проверять на соответствие критериям для получения выплат. Например, если выяснится, что ВПЛ находились за границей более 30 дней, приобрели жилье/автомобиль, тогда соцзащита может отменить выплату помощи.

Люди, которые обращаются за выплатами впервые, могут оформить справку ВПЛ и подать заявку на получение денежной поддержки для всей семьи. Сделать это можно в мобильном приложении "Дія".

Субсидии с 1 мая — кому обращаться за переназначением

В первый день мая Пенсионный фонд Украины начнет определять, кто из украинцев сможет оформить жилищную субсидию на следующий период (до 30 апреля 2026 года).

Большинству получателей жилищной субсидии помощь переназначат автоматически на основании имеющейся в ПФУ информации. В то же время некоторым категориям граждан субсидию на новый период назначат после обращения:

с новым заявлением;

с декларацией о доходах и расходах (или упрощенным заявлением).

Личное обращение гражданам нужно подавать, если:

в составе домохозяйства есть ВПЛ;

члены домохозяйства платят за ЖКУ в арендованном жилом помещении;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

член домохозяйства обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

на отопительный период субсидия была назначена в размере ноль гривен.

Если в составе домохозяйства происходят изменения, то ПФУ об этом следует сообщить в течение 30 дней. Важно знать также и то, что в случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона (то есть в мае или июне) жилищная субсидия все равно назначается с начала сезона.

Выплаты пенсионерам от ВПП ООН

Помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) продлили до конца мая 2025 года. Соответственно, доплату к пенсии получат украинцы, которые живут в 9 областях, а именно:

Черниговской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Харьковской;

Херсонской;

Луганской;

Николаевской;

Запорожской

Сумской.

Выплаты на этих территориях, кроме пенсионеров, также начислят:

людям без права на пенсию;

лицам с инвалидностью;

детям с инвалидностью.

Однако все претенденты на помощь от организации должны соблюдать одно важное условие: в течение проекта им нельзя пользоваться выплатами на проживание для ВПЛ, а также помощью от других международных организаций.

Те, кто подпадает под условия программы, получат разницу между пенсией (соцвыплатой), которую им начисляет государство, и 3 250 грн. Так, если пенсия составляет, например, 2,5 тыс. грн, то человек получит 750 грн дополнительной помощи от ВПП ООН.

Подавать заявки или регистрироваться не нужно — деньги выплачивают автоматически.

Ранее стало известно, сколько украинцы будут платить за электроэнергию с 1 мая 2025 года. Окончательный размер тарифа для населения, который будет действовать до осени, согласовал Кабмин.

Также мы рассказывали, что жители Херсонщины могут подать заявку на помощь. Выплаты в 10,8 тыс. гривен предусмотрены для граждан, пострадавших от обстрелов со стороны РФ.