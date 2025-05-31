Борги за комуналку — чи можуть за це відібрати житло під час війни

Людина тримає у руках квитанцію за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні вже відбуваються судові процеси над громадянами, які заборгували значні суми за комунальні послуги. Так, у 2024 році виконавча служба отримала 429 тис. справ на загальну суму у понад 6 млрд гривень.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій у відповідь на інформаційний запит видання Телеграф щодо вилучення квартир за комунальні борги.

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Коли в українців почнуть відбирати житло за комунальні борги

У відомстві пояснили, що наразі комунальні підприємства не можуть не надавати послуги споживачам, нараховувати пеню, штрафи та примусово стягувати борги за комуналку. Однак ця заборона, прописана в урядовій постанові #206, поширюється лише на деякі категорії громадян, а саме:

на тих, хто живе у зоні бойових дій;

хто перебуває в окупації;

є ВПО;

в кого житло зазнало пошкоджень під час війни.

При цьому, аби уникнути проблем, люди повинні передати комунальникам підтверджувальні документи.

Коли в Україні скасують воєнний стан, з боржників почнуть стягувати заборгованості за стандартною процедурою:

людині надішлють письмове попередження про борг з вимогою за 30 днів сплатити гроші;

якщо борг залишиться — в компанії з'являється звернутися до суду.

Судове рішення надають приватним або державним виконавцям, які стягують борги із рахунків, готівки або майна боржника. Якщо ці активи відсутні, виконавець може переключитися на іншу нерухомість, наприклад на житло.

При цьому під захистом законодавства перебуває єдине житло. Це означає, що у разі якщо сума боргу не перевищує 20 мінімальних зарплат (160 тис. гривень станом на зараз), то майно не можуть відібрати, а виконавець шукатиме інші джерела погашення боргу.

Водночас як наголошують у відомстві, у 2024 році стягнення найчастіше проводиться з офіційних доходів — зарплат, пенсій або інших джерел прибутку. Торік виконавцям вдалося стягнути з боржників 1,1 млрд гривень з-понад 6 млрд. Найбільша проблема з примусовим стягненням боргів — низька платоспроможність українців. До того ж закон гарантує, що нікого не можуть виселити з житла судового рішення.

Як стало відомо раніше, українцям виплачують компенсації за завищені суми в комунальних платіжках. Відомо, що потрібно зробити, аби отримати гроші.

Також ми розповідали, що буде з тарифами на комуналку у червні. Наприклад, ціна на газ для побутових споживачів залишиться на попередньому рівні.