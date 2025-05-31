Долги за коммуналку — могут ли за это отобрать жилье во время войны

Человек держит в руках квитанцию за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине уже происходят судебные процессы над гражданами, которые задолжали значительные суммы за коммунальные услуги. Так, в 2024 году исполнительная служба получила 429 тыс. дел на общую сумму более 6 млрд гривен.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий в ответ на информационный запрос издания Телеграф об изъятии квартир за коммунальные долги.

Реклама

Читайте также:

Когда у украинцев начнут отбирать жилье за коммунальные долги

В ведомстве объяснили, что сейчас коммунальные предприятия не могут не предоставлять услуги потребителям, начислять пеню, штрафы и принудительно взимать долги за коммуналку. Однако этот запрет, прописанный в правительственном постановлении #206, распространяется только на некоторые категории граждан, а именно:

на тех, кто живет в зоне боевых действий;

кто находится в оккупации;

являются ВПЛ;

у кого жилье получило повреждения во время войны.

При этом, чтобы избежать проблем, люди должны передать коммунальщикам подтверждающие документы.

Когда в Украине отменят военное положение, с должников начнут взимать задолженности по стандартной процедуре:

человеку пришлют письменное предупреждение о долге с требованием за 30 дней заплатить деньги;

если долг останется — у компании появляется обратиться в суд.

Судебное решение предоставляют частным или государственным исполнителям, которые взыскивают долги со счетов, наличных или имущества должника. Если эти активы отсутствуют, исполнитель может переключиться на другую недвижимость, например на жилье.

При этом под защитой законодательства находится человек, который владеет только одной жилой недвижимостью. Это означает, что в случае если сумма долга не превышает 20 минимальных зарплат (160 тыс. гривен по состоянию на сейчас), то имущество не могут отобрать, а исполнитель будет искать другие источники погашения долга.

В то же время, как отмечают в ведомстве, в 2024 году взыскание чаще всего проводится из официальных доходов — зарплат, пенсий или других источников дохода. В прошлом году исполнителям удалось взыскать с должников 1,1 млрд гривен из более чем 6 млрд. Самая большая проблема с принудительным взысканием долгов — низкая платежеспособность украинцев. К тому же закон гарантирует, что никого не могут выселить из жилья по судебному решению.

Как стало известно ранее, украинцам выплачивают компенсации за завышенные суммы в коммунальных платежках. Известно, что нужно сделать, чтобы получить деньги.

Также мы рассказывали, что будет с тарифами на коммуналку в июне. Например, цена на газ для бытовых потребителей останется на прежнем уровне.