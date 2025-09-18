Виплати дітям загиблих військових — якою буде пенсія

Жінка перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні дітям, батьки яких були військовослужбовцями та загинули або померли, надають право на пенсію в разі втрати годувальника. Однак розмір виплат залежить від обставин смерті.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Детальніше про виплати

За Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пенсією у разі втрати годувальника забезпечують непрацездатних членів сімей загиблого (померлого) військовослужбовця, яких він утримував. Дітям пенсія призначається незалежно від їх перебування на утриманні годувальника.

Також право на пенсію в разі втрати годувальника мають, серед іншого, діти:

старші 18 років, якщо вони здобувають освіту за денною формою навчання, до випуску з таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

сироти, до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

особи, які мають інвалідність, незалежно від віку, якщо інвалідність встановлена до досягнення ними повноліття.

Скільки виплачують

У 2025 році розмір пенсії в разі втрати годувальника встановлюється у відсотках грошового забезпечення (зарплати) годувальника. Якщо він загинув чи помер внаслідок виконання військових обов’язків, пенсія буде такою:

на одну дитину – 70% грошового забезпечення годувальника;

на двох і більше дітей – по 50% грошового забезпечення годувальника на кожну дитину.

Якщо годувальник помер від нещасного випадку і смерть не пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% його грошового забезпечення на кожну дитину.

Пенсію через втрату годувальника надають кожному непрацездатному члену сім’ї, у якого є право цю виплату. До пенсії членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на підставі відповідного посвідчення встановлюється підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Водночас якщо сума пенсії у разі втрати годувальника (з усіма надбавками й доплатами) особи, яка має статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, є меншою ніж 7,8 тис. грн, то такій людині держава нараховуватиме адресну доплату до цього розміру.

"Якщо пенсію в разі втрати годувальника призначено на двох або більше дітей, адресна допомога встановлюється в такому розмірі, щоб сума виплат на кожну дитину становила 6,1 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

Де оформити пенсію у разі втрати годувальника

Якщо годувальник до своєї смерті чи загибелі не був пенсіонерам, родичам спочатку потрібно звернутись до уповноваженого органу (підрозділу) силової структури, у якій він служив. Саме цей оргнан збирає необхідні документи та передає їх ПФУ.

Якщо ж він вже був отримувачем пенсії, тоді можна звертатися безпосередньо до територіального органу ПФУ або через вебпортал електронних послуг Фонду. Заява про призначення пенсії неповнолітнім дітям годувальника подається їх законним представником (матір’ю/батьком).

