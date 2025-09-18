Выплаты детям погибших военных — какой будет пенсия

Женщина перечисляет деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине детям, родители которых были военнослужащими и погибли или умерли, предоставляют право на пенсию в случае потери кормильца. Однако размер выплат зависит от обстоятельств смерти.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о выплатах

По Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пенсией по случаю потери кормильца обеспечивают нетрудоспособных членов семей погибшего (умершего) военнослужащего, которых он содержал. Детям пенсия назначается независимо от их пребывания на содержании кормильца.

Также право на пенсию в случае потери кормильца имеют, среди прочего, дети:

старше 18 лет, если они получают образование на дневной форме обучения, до выпуска из таких заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет;

сироты, до достижения 23 лет независимо от того, учатся они или нет;

люди, имеющие инвалидность, независимо от возраста, если инвалидность установлена до достижения ими совершеннолетия.

Сколько выплачивают

В 2025 году размер пенсии по случаю потери кормильца устанавливается в процентах денежного обеспечения (зарплаты) кормильца. Если он погиб или умер в результате выполнения военных обязанностей, пенсия будет такой:

на одного ребенка — 70% денежного обеспечения кормильца;

на двух и больше детей — по 50% денежного обеспечения кормильца на каждого ребенка.

Если кормилец умер от несчастного случая, и смерть не связана с исполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30% его денежного обеспечения на каждого ребенка.

Пенсию по случаю потери кормильца предоставляют каждому нетрудоспособному члену семьи, у которого есть право эту выплату. К пенсии членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины на основании соответствующего удостоверения устанавливается повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.

При этом если сумма пенсии по случаю потери кормильца (со всеми надбавками и доплатами) лица, имеющего статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, меньше 7,8 тыс. грн, то такому человеку государство будет начислять адресную доплату до этого размера.

"Если пенсия по случаю потери кормильца назначена на двух или более детей, адресная помощь устанавливается в таком размере, чтобы сумма выплат на каждого ребенка составляла 6,1 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Где оформить пенсию в случае потери кормильца

Если кормилец до своей смерти или гибели не был пенсионерам, родственникам сначала нужно обратиться в уполномоченный орган (подразделение) силовой структуры, в которой он служил. Именно она собирает необходимые документы и передает их ПФУ.

Если же он уже был получателем пенсии, тогда можно обращаться непосредственно в территориальный орган ПФУ или через веб-портал электронных услуг Фонда. Заявление о назначении пенсии несовершеннолетним детям кормильца подается их законным представителем (матерью/отцом).

Напомним, украинцам продолжают выплачивать пенсии по инвалидности. Известно, вырастет ли сумма до конца 2025 года. Узнавайте также, стоит ли ожидать дополнительную индексацию пенсий.