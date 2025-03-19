Платне зберігання номерних знаків — про що в МВС попередили водіїв

Автомобільні номери у комірках. Фото: УНІАН

Коли українці вирішують продати свій автомобіль, їм не завжди хочеться віддавати новому власнику ще й свій улюблений державний номер. Тож автовласники можуть передати держномери на платне зберігання у Головний сервісний центр МВС.

Редакція сайту Новин.LIVE розповідає, скільки платять автовласники за зберігання номерних знаків та що українцям потрібно обов′язково зробити у березні.

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Нещодавно у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ заявили, що з 1 квітня почнуть знищувати ті номерні знаки, за зберігання яких водії не заплатили. Там пояснили, що в українців ще є час до 31 березня для того, аби внести оплату та зберегти свою улюблену комбінацію цифр.

"Якщо ти автовласник і вже маєш збережену улюблену комбінацію в сервісному центрі МВС, термін оплати якої минув, то радимо здійснити її якнайшвидше. Бо за номерні знаки, що знаходяться на відповідальному зберіганні, необхідно внести оплату до 31 березня 2025 року. Інакше з 1 квітня ці номерні знаки будуть знищені в установленому порядку", — йдеться у повідомленні.

Скільки водії платять, щоби зберегти номер для авто

Одна доба обходиться громадянам у 10,8 грн з ПДВ. Обмежень щодо строків зберігання номерів немає, оплата здійснюється у сервісному центрі МВС. Також сплатити за послугу можна онлайн — у Кабінеті водія.

Додамо, що номерний знак на платному зберіганні можна закріпити за рідними власника – дітьми, іншим із подружжя або батьками за умови документального підтвердження таких родинних відносин.

Скільки коштує особливий держномер

Крім номерів зі стандартним набором цифр, водії можуть замовити для своєї автівки номери з власною комбінацією знаків. Однак коштує таке задоволення недешево.

Наприклад, щоб на автівці були номери лише з трьома певними цифровими комбінаціями (наприклад 0001, 0009), доведеться заплатити майже 100 тис. грн.

Дещо дешевше коштує комбінація з 0002, 0003, 0004, 0005, 0008 — усього 60 тис. грн.

Нагадаємо, що для водіїв планують збільшити штрафи за одне з порушень на дорозі. Водіїв змусять платити більше вже у 2025 році.

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