Платное хранение номерных знаков — о чем в МВД предупредили водителей

Автомобильные номера в ячейках. Фото: УНИАН

Когда украинцы решают продать свой автомобиль, им не всегда хочется отдавать новому владельцу еще и свой любимый государственный номер. Поэтому автовладельцы могут передать госномера на платное хранение в Главный сервисный центр МВД.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько платят автовладельцы за хранение номерных знаков и что украинцам нужно обязательно сделать в марте.

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Недавно в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел заявили, что с 1 апреля начнут уничтожать те номерные знаки, за хранение которых водители не заплатили. Там объяснили, что у украинцев еще есть время до 31 марта для того, чтобы внести оплату и сохранить свою любимую комбинацию цифр.

"Если ты автовладелец и у тебя уже есть любимая комбинация в сервисном центре МВД, срок оплаты которой истек, то советуем осуществить ее как можно быстрее. Потому что за номерные знаки, находящиеся на ответственном хранении, необходимо внести оплату до 31 марта 2025 года. Иначе с 1 апреля эти номерные знаки будут уничтожены в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Сколько водители платят, чтобы сохранить номер для авто

Одни сутки обходятся гражданам в 10,8 грн с НДС. Ограничений по срокам хранения номеров нет, оплата осуществляется в сервисном центре МВД. Также оплатить услугу можно онлайн — в Кабинете водителя.

Сколько стоит особый госномер

Кроме номеров со стандартным набором цифр, водители могут заказать для своей машины номера с собственной комбинацией знаков. Однако стоит такое удовольствие недешево.

Например, чтобы на машине были номера только с тремя определенными цифровыми комбинациями (например 0001, 0009), придется заплатить почти 100 тыс. грн.

Несколько дешевле стоит комбинация из 0002, 0003, 0004, 0005, 0008 — всего 60 тыс. грн.

Напомним, что для водителей планируют увеличить штрафы за одно из нарушений на дороге. Водителей заставят платить больше уже в 2025 году.

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