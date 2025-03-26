Як волонтерам декларувати доходи — у податковій пояснили

Купюри в 1 тисячу гривень. Фото: УНІАН

З початком повномасштабної війни до волонтерської спільноти приєдналася велика кількість українців. Їхня діяльність важлива не тільки для захисників, а й для постраждалих громадян. При цьому деякі волонтери мають пам'ятати про свої податкові зобов'язання.

У ГУ Державної податкової служби у Луганській області розповіли, хто з волонтерів у 2025 році має подати декларацію про доходи.

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Хто з волонтерів має задекларувати доходи

Йдеться про волонтерів-благодійників, відомості про яких є у Реєстрі волонтерів та які отримують благодійні внески від фізичних осіб-резидентів чи нерезидентів. Зазначається, що до 1 травня 2025 року вони мають подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, та повідомити про усі кошти, які були ними отримані під час звітного періоду. Подати декларацію можна:

особисто або через уповноважену особу;

поштою (не пізніше ніж за п'ять днів до граничного строку подання);

онлайн через Електронний кабінет платника податків за наявності електронного підпису.

При цьому під оподаткування не підпадають кошти, які були використані для благодійної допомоги:

військовослужбовцям, працівникам силових структур, Держприкордонслужбі, Службі зовнішньої розвідки України та іншим учасникам бойових дій;

членам їхніх сімей;

громадянам, які проживають або проживали в районах ведення бойових дій чи вимушено залишили свої домівки через війну.

Раніше волонтерам дозволили на спрощених умовах ввозити деякі товари до України. Відомо, за які з них не сплачуються податки.

Також ми розповідали, що в Україні можуть запровадити новий податок. Сплачуватимуть його українці, які працюють та отримують дохід на відомих онлайн-сервісах.