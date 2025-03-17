Мінфін офіційно спростував чутки про підвищення податків для ФОПів

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Упродовж останніх днів серед підприємців з’явилося занепокоєння: низка Telegram-каналів та окремі медіа почали поширювати інформацію про нібито підвищення податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Однак Міністерство фінансів України офіційно спростувало ці чутки, заявивши, що подібні зміни наразі не перебувають на порядку денному.

У відомстві наголосили, що будь-які зміни до податкової системи будуть розглядатися лише після виконання низки передумов.

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Зокрема, мова йде про створення механізмів безпечного використання податкових даних та забезпечення прозорості фінансових операцій підприємців.

"Законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як будуть виконані заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обіг коштів платників податків", — зазначили у Мінфіні.

Там також зауважили, що подібні реформи не ухвалюються у закритому режимі.

У Міністерстві фінансів підкреслили, що будь-які зміни в оподаткуванні ФОПів проходитимуть публічні обговорення за участі представників бізнесу, експертів, міжнародних партнерів та органів державної влади.

Чому виникла паніка

Подібні новини часто виникають на фоні невизначеності та складної економічної ситуації. Уряд неодноразово заявляв про необхідність реформування податкової системи, однак наразі жодних рішень щодо збільшення податкового навантаження на ФОПів не ухвалено.

Таким чином наразі правила оподаткування для фізичних осіб-підприємців залишаються без змін. Водночас, якщо у майбутньому будуть пропонуватися нововведення, вони стануть предметом широкого суспільного обговорення.

Як ми повідомляли, здебільшого порушення, скоєні ФОП, класифікуються як адміністративні, і покаранням за них є штраф. Однак деякі дії можуть спричинити кримінальну відповідальність, що не обмежується лише фінансовими санкціями.

Нагадаємо також, в березні 2025 року ФОПам необхідно сплатити податки та подати декларації до контролюючого органу. Невиконання цих зобов'язань у встановлений термін призведе до штрафних санкцій. Щоб уникнути прострочень, рекомендується використовувати податковий календар.