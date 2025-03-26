Как волонтерам декларировать доходы — в налоговой объяснили

Купюры в 1 тысячу гривен. Фото: УНИАН

С началом полномасштабной войны к волонтерскому сообществу присоединилось большое количество украинцев. Их деятельность важна не только для защитников, но и для пострадавших граждан. При этом некоторые волонтеры должны помнить о своих налоговых обязательства.

В ГУ Государственной налоговой службы в Луганской области рассказали, кто из волонтеров в 2025 году должен подать декларацию о доходах.

Читайте также:

Кто из волонтеров должен задекларировать доходы

Речь идет о волонтерах-благотворителях, сведения о которых есть в Реестре волонтеров, и которые получают благотворительные взносы от физических лиц-резидентов или нерезидентов. Отмечается, что до 1 мая 2025 года они должны подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, и сообщить обо всех средствах, которые были ими получены во время отчетного периода. Подать декларацию можно:

лично или через уполномоченное лицо;

по почте (не позднее чем за пять дней до предельного срока представления);

онлайн через Электронный кабинет налогоплательщика при наличии электронной подписи.

При этом под налогообложение не подпадают средства, которые были использованы для благотворительной помощи:

военнослужащим, работникам силовых структур, Госпогранслужбе, Службе внешней разведки Украины и другим участникам боевых действий;

членам их семей;

гражданам, которые проживают или проживали в районах ведения боевых действий или вынужденно оставили свои дома из-за войны.

Ранее волонтерам разрешили на упрощенных условиях ввозить некоторые товары в Украину. Известно, за какие из них не уплачиваются налоги.

Также мы рассказывали, что в Украине могут ввести новый налог. Платить его будут украинцы, которые работают и получают доход на известных онлайн-сервисах.