Физлица-предприниматели будут вынуждены платить ЕСВ в 2025 году — какие суммы

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush

Со следующего года Физлица-предприниматели (ФЛП) будут вынуждены платить единый социальный взнос (ЕСВ). То есть ожидается возвращение страны на довоенную систему налогообложения.

О некоторых деталях рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам финансов Нина Южанина.

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Суммы ЕСВ для физлиц-предпринимателей

В начале полномасштабной войны власти временно освободили предпринимателей от обязательной уплаты единого социального взноса. Соответствующие меры были приняты с целью облегчения финансовой нагрузки на предпринимателей в сложное время. Все ФЛП получили право до окончания войны и еще в течение 12 месяцев после ее завершения:

не начислять;

не вычислять;

не платить взнос за себя.

Однако добровольно ФЛП имели право платить ЕСВ, и налоговая отмечала, что уплата взноса будет влиять на зачисление стажа, что важно для будущей пенсии. В то же время, в случае неуплаты страховые периоды не будут учтены, что способно повлиять на срок трудовой деятельности и размер пенсий на заслуженном отдыхе.

Суммы взносов для ФЛП в 2025 году

По правилам, суммы ЕСВ привязаны к размеру минимальной зарплаты, которую в 2024-м повысили в два этапа. Минимальная заработная плата выросла до 8 тыс. грн, поэтому минимальный размер ЕСВ для бизнеса также повысился.

Учитывая это:

в период с января по апрель размер минимального ЕСВ составит 1,562 тыс. грн в месяц или 4,68 тыс. грн за квартал;

в период с апреля по январь 2025 года размер минимального ЕСВ вырастет до 1,76 тыс. грн в месяц или 5,28 тыс. грн за квартал.

В следующем году показатели не изменятся, ведь в бюджете не заложили возможности повышения социальных стандартов.

Что еще стоит знать

Напомним, власти рассматривают возможность ввести очередной налог для украинских банков в размере 50%. Этот налог будет касаться зарабатывающих "на воздухе" банков.

Также мы писали, что Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады рекомендовал принять законопроект в первом чтении, предусматривающий масштабное повышение налогов в стране. В случае принятия документа новые налоги введут "задним числом" — с 1 октября 2024 года.