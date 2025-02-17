АЗС в Україні можуть зупинити роботу з 1 березня – нардепка вказала на серйозну проблему

АЗС в одному з українських міст. Фото: УНІАН

З 1 березня 2025 року усі мережі автозаправних станцій (АЗС) в Україні повинні використовувати реєстратор розрахункових операцій (РРО) з фіскальним режимом роботи. Через це їм загрожує масове закриття.

Про це написала у своєму Telegram-каналі народний депутат Ніна Южаніна.

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РРО на АЗС — у чому проблема

Як пояснила Южаніна, проблема полягає у тому, що зараз жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений. Причина: Нацбанк, Мінфін та Державна податкова служба (ДПС) не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку.

"Коли затвердять — невідомо", — написала вона.

Южаніна зауважила, що наразі на автозаправних станціях використовують традиційні (апаратні) РРО. Коли затвердять нові правила наразі невідомо.

"Отже, з 1 березня АЗС мають або припинити продавати пальне та зачинитись, або будуть працювати з порушенням закону та отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого пального", — підкреслила Ніна Южаніна.

Штрафи за невикористання РРО — якими вони будуть у 2025 році

Якщо податківці з'ясують, що суб'єкт не проводив розрахункові операції з РРО з фіскальним режимом роботи впродовж календарного року, його оштрафують. Розмір штрафів буде таким:

якщо порушити правило вперше — 100% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг);

за кожне наступне вчинене порушення — 150% вартості проданих з порушеннями товарів (послуг).

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