АЗС в Украине могут остановить работу с 1 марта — нардеп указала на серьезную проблему

АЗС в одном из украинских городов. Фото: УНИАН

С 1 марта 2025 года все сети автозаправочных станций (АЗС) в Украине должны использовать регистратор расчетных операций (РРО) с фискальным режимом работы. Из-за этого им грозит массовое закрытие.

Об этом написала в своем Telegram-канале народный депутат Нина Южанина.

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РРО на АЗС — в чем проблема

Как объяснила Южанина, проблема заключается в том, что сейчас ни один РРО не может быть доработан и обновлен. Причина: Нацбанк, Минфин и Государственная налоговая служба (ГНС) не утвердили новый протокол передачи информации от РРО в ГНС с учетом новой формы фискального чека.

"Когда утвердят — неизвестно", — написала она.

Южанина отметила, что сейчас на автозаправочных станциях используют традиционные (аппаратные) РРО. Когда утвердят новые правила пока неизвестно.

"Итак, с 1 марта АЗС должны или прекратить продавать топливо и закрыться, или будут работать с нарушением закона и получат штраф в размере 150% стоимости проданного топлива", — подчеркнула Нина Южанина.

Штрафы за неиспользование РРО — какими они будут в 2025 году

Если налоговики выяснят, что субъект не проводил расчетные операции с РРО с фискальным режимом работы в течение календарного года, его оштрафуют. Размер штрафов будет следующим:

если нарушить правило впервые — 100% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг);

за каждое последующее совершенное нарушение - 150% стоимости проданных с нарушениями товаров (услуг).

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