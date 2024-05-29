Почему мужчины хотят работать удаленно - мобилизация в Украине

Человек за компьютером. Фото: pixabay

В связи с усилением мобилизации в Украине все больше мужчин призывного возраста хотят работать, не выходя из дома. Следовательно, производственные предприятия и другие виды бизнеса, где нет возможности наладить дистанционную работу, страдают от нехватки рабочих рук.

Об этом говорится в материале Еспресо.Захід.

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Почему мужчины хотят работать удаленно

По словам директора Львовской консалтинговой группы Галины Дзядык, недавно на рынке она услышала от продавцов, что черешни подорожали из-за того, что на Закарпатье некому собирать урожай.

"Мужчины попрятались, женщины на дерево не полезут… У нас немало вакансий для мужчин, например инженеры, менеджеры по продажам, руководители предприятий, руководители отделов. Первый вопрос, который задают мужчины, — есть ли бронирование? Или говорят, что хотят работать удаленно, или рядом с домом, чтобы не перемещаться из одного конца города в другой, чтобы не вручили повестку", — говорит Дзядык.

Она утверждает, что из-за этого сложно подобрать работников на производственные предприятия.

"Не хотят идти на менеджеров по продажам, потому что нужно много передвигаться по городу, не говоря уже о передвижениях в пределах области или даже в другую область, потому что машины останавливают на блокпостах. Поэтому логисты, водители тоже проблема", — добавила Дзядык.

Кроме того, уменьшение очередей из грузовиков на выезд из Украины, которое в последние дни фиксируют на украинско-польской границе, также связывают с деятельностью ТЦК. Ведь часть водителей-дальнобойщиков не успели обновить данные, а часть вообще боятся их обновлять.

"Если это работа оффлайн, то есть работник должен быть на рабочем месте, или наоборот, быть мобильным, то работодатель не может нанять работника, потому что мужчины не соглашаются передвигаться по городу, ездить в командировку или находиться в местах массового скопления людей через ТЦК. В наиболее критической" ситуации — малый и средний бизнес. Это бизнес, который не может "перехантить" на большую зарплату себе работника, на него влияет и дефицит определенных профессий, и деятельность ТЦК, и ситуация на самом деле глобальная проблема, подрывающая малый и средний бизнес. в стране", — добавила рекрутер София Бумажник.

Напомним, в результате введения новых обязательств для работодателей по мобилизации, мужчины массово отказываются от официального трудоустройства. Это создает серьезные проблемы для белого бизнеса.

Как известно, Кабинет Министров внес некоторые изменения в порядок бронирования военнообязанных. Речь идет о постановлении №555. В то же время нардеп Дмитрий Наталуха рассказал о новых моделях бронирования от мобилизации.