Дефіцитні кадри — як нові правила мобілізації вплинули на офіційний бізнес

Військовозобов'язані біля військкомату. Фото: Суспільне

Внаслідок введення нових зобов'язань для роботодавців щодо мобілізації, чоловіки масово відмовляються від офіційного працевлаштування. Це створює серйозні проблеми для білого бізнесу.

Про це йдеться у матеріалі Еспресо.Захід.

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Нові правила мобілізації

З 18 травня уряд України затвердив новий порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Згідно з новими вимогами, роботодавці тепер повинні не лише роздавати повістки своїм працівникам під їхній підпис, а й організовувати їх доставку до пунктів збору територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Вплив на працевлаштування

Ці зміни спричинили хвилю звільнень серед чоловіків, які бажають уникнути мобілізації. Багато з них надають перевагу неофіційній роботі або шукають можливості для дистанційної праці. Раніше роботодавців зобов’язували лише вести військовий облік, що вже створювало труднощі у наймі військовозобов’язаних працівників. Нині ж ситуація ускладнилася ще більше, і це особливо відчутно у приватному секторі та на державних підприємствах.

Критична ситуація на ринку праці

Поточна ситуація на ринку праці є вкрай складною. Наймання на роботу водіїв, електриків чи зварювальників стало майже нездійсненним завданням.

Офіційне працевлаштування чоловіків стає рідкісним явищем

До прикладу, на Львівщині кількість вакансій, пропонованих обласним центром зайнятості, вже кілька місяців поспіль перевищує кількість офіційно зареєстрованих безробітних. Ця ситуація спостерігається на тлі суттєвого зниження кількості безробітних за останні два роки. Станом на 1 березня 2022 року на обліку перебували 5 086 чоловіків та 7 675 жінок (39,9% і 60,1% відповідно). На 1 березня 2023 року ці цифри змінилися до 911 чоловіків і 3 003 жінок (23,3% та 76,7%), а на 1 березня цього року — до 682 чоловіків та 2 848 жінок (19,3% та 80,7%).

На 1 травня кількість безробітних дещо зросла до 878 чоловіків і 3 593 жінок. Однак, якщо розглядати лише Львівську філію, то на початок травня було лише 207 безробітних чоловіків (15,3%) проти 1 144 жінок (84,7%).

Зміни на ринку праці

"До війни співвідношення чоловіків і жінок на обліку було в середньому 45/55. Нині ж чоловіків мінімум, а ті, що є, часто з інвалідністю, тому їм не всі вакансії підходять", — зазначає керівник Львівської філії обласного центру зайнятості Олег Рісний.

Він також підкреслює, що фахівці з такими спеціальностями, як зварювальник, токар, фрезерувальник, рідко потрапляли до центру зайнятості, оскільки завжди мали роботу і хорошу зарплату. Зараз знайти таких фахівців стає ще складніше.

Вплив нових умов на ринок праці

Рісний зазначає, що серед вакансій у центрі зайнятості чимало пропозицій із зарплатою 15-20 тисяч гривень. При цьому роботодавці, які працюють з центром зайнятості, пропонують легальну зарплату й офіційне працевлаштування. Однак у нинішніх умовах це часто стає мінусом, а не плюсом.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів вніс деякі зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Йдеться про постанову №555. Водночас нардеп Дмитро Наталуха розповів про нові моделі бронювання від мобілізації.

Також відомо, які ще категорії громадян, окрім поліції, можуть бути заброньовані від військового призову.