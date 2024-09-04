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Вразливі категорії українців отримають по 11 тис. грн — які критерії

4 вересня 2024 11:08
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога — де вразливі категорії громадян можуть отримати 11 тис. грн у вересні
Громадяни на вулиці у столиці України. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці, які постраждали від агресії РФ, можуть отримати матеріальну допомогу в рамках програми від УВКБ ООН у вересні 2024 року. Про те, де доступні виплати і які критерії відбору, читайте у матеріалі.

Про це йдеться у Telegram-каналі unhcr.org.

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Хто і де зможе отримати грошову допомогу

За програмою від УВКБ ООН у вересні 2024 року виплати можуть оформити жителі та переселенці в Одесі. Фінансування обмежене, тому допомогу зможуть отримати тільки громадяни, які відповідатимуть одному з критеріїв вразливості:

  • у родині є тільки один із батьків, де виховується одна та більше дітей віком до 18 років/проживають разом з літніми людьми віком від 55 років;
  • родину очолює самотня (кілька самотніх) особа похилого віку від 55 років або літня особа з однією дитиною/кількома неповнолітніми дітьми;
  • родина має у складі одну/декілька членів з особливими потребами: важкі хвороби, інвалідність;
  • дохід не повинен перевищувати 5,4 тис. грн.

"Не зможуть зареєструватися родини, що вже отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, або якщо місячний дохід на кожного члена родини становить понад 5,4 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

Розмір допомоги та як отримати

Загальний розмір допомоги на одного члена родини дорівнює 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на одну особу на три місяці).

Громадяни мають подати разом із заявкою на допомогу оригінали документів кожного члена домогосподарства:

  • документ, де посвідчується особа;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО (за наявності);
  • банківська картка заявника;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • документ, де засвідчується законна опіка над дитиною (якщо є);
  • посвідчення/медична довідка у разі інвалідності/хронічного захворювання.

Повідомлення про виїзд групи можна відстежувати за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 року вразливі категорії громадян у Київській області зможуть отримати фінансову допомогу в рамках програми від УВКБ ООН. Зокрема, гроші нададуть переселенцям.

Також ми писали, що відбудеться реєстрація на надання грошової допомоги в межах програми на надання багатоцільової фінансової міжнародної допомоги. Виплати будуть доступні у Кіровоградській області.

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