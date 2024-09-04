Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Уязвимые категории украинцев получат по 11 тыс. грн — какие критерии arrow

Уязвимые категории украинцев получат по 11 тыс. грн — какие критерии

4 сентября 2024 11:08
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь — где уязвимые категории граждан могут получить 11 тыс. грн в сентябре
Граждане на улице столицы Украины. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы, пострадавшие от агрессии РФ, могут получить материальную помощь в рамках программы УВКБ ООН в сентябре 2024 года. О том, где доступны выплаты и какие критерии отбора, читайте в материале.

Об этом говорится в Telegram-канале unhcr.org.

Читайте также:

Кто и где сможет получить денежную помощь

По программе УВКБ ООН в сентябре 2024 года выплаты могут оформить жители и переселенцы в Одессе. Финансирование ограничено, поэтому помощь смогут получить только граждане, отвечающие одному из критериев уязвимости:

  • в семье есть только один из родителей, где воспитывается один и более детей до 18 лет/проживают вместе с пожилыми людьми в возрасте от 55 лет;
  • семью возглавляет одинокое (несколько одиноких) лицо пожилого возраста от 55 лет или пожилое лицо с одним ребенком/несколькими несовершеннолетними детьми;
  • семья имеет в составе одного/несколько членов с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность;
  • доход не должен превышать 5,4 тыс. грн.

"Не смогут зарегистрироваться семьи, которые уже получали денежную помощь от международных организаций или если месячный доход на каждого члена семьи составляет более 5,4 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Размер помощи и как получить

Общий размер пособия на одного члена семьи равен 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на человека на три месяца).

Граждане должны подать вместе с заявкой на помощь оригиналы документов каждого члена домохозяйства:

  • документ, где удостоверяется личность;
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ (при наличии);
  • банковская карта заявителя;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (если есть);
  • удостоверение/медицинская справка при инвалидности/хронического заболевания.

Сообщение о выезде группы можно отслеживать по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года уязвимые категории граждан в Киевской области смогут получить финансовую помощь в рамках программы УВКБ ООН. В частности, деньги предоставят переселенцам.

Также мы писали, что состоится регистрация на предоставление денежной помощи в рамках программы по предоставлению многоцелевой финансовой международной помощи. Выплаты будут доступны в Кировоградской области.

финансовая помощь материальная помощь финансы деньги помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:35 Повышение акцизов на горючее — как и когда изменятся цены на АЗС

12:35 Во Львове в результате российского удара погибла почти вся семья — мэр опубликовал фото

12:33 Карпаты назвали ущерб от ракетной атаки на Львов

12:26 Массированная атака на Украину — куда летело большинство вражеских целей

12:22 Жара еще побудет, но есть нюанс — народный синоптик Диденко удивила прогнозом погоды на завтра

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

12:21 Пытаются уберечь — россияне в Крыму переставляют корабли каждую ночь

12:19 Ограбил своего собутыльника — в Киеве сообщили о подозрении мужчине

12:18 Под завалами еще могут быть люди — детали спасательной операции во Львове

12:01 В Украине изменили графики отключений света на сегодня — какая причина

11:57 Одесский "Привоз" в центре скандала — забыли демонтировать русскоязычную вывеску

12:35 Повышение акцизов на горючее — как и когда изменятся цены на АЗС

12:35 Во Львове в результате российского удара погибла почти вся семья — мэр опубликовал фото

12:33 Карпаты назвали ущерб от ракетной атаки на Львов

12:26 Массированная атака на Украину — куда летело большинство вражеских целей

12:22 Жара еще побудет, но есть нюанс — народный синоптик Диденко удивила прогнозом погоды на завтра

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

12:21 Пытаются уберечь — россияне в Крыму переставляют корабли каждую ночь

12:19 Ограбил своего собутыльника — в Киеве сообщили о подозрении мужчине

12:18 Под завалами еще могут быть люди — детали спасательной операции во Львове

12:01 В Украине изменили графики отключений света на сегодня — какая причина

11:57 Одесский "Привоз" в центре скандала — забыли демонтировать русскоязычную вывеску

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

Text

11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Text

09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Text

05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

3 сентября 2024
Text

17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

Text

15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

Text

14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали