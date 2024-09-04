Денежная помощь — где уязвимые категории граждан могут получить 11 тыс. грн в сентябре

Граждане на улице столицы Украины. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, пострадавшие от агрессии РФ, могут получить материальную помощь в рамках программы УВКБ ООН в сентябре 2024 года. О том, где доступны выплаты и какие критерии отбора, читайте в материале.

Об этом говорится в Telegram-канале unhcr.org.

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Кто и где сможет получить денежную помощь

По программе УВКБ ООН в сентябре 2024 года выплаты могут оформить жители и переселенцы в Одессе. Финансирование ограничено, поэтому помощь смогут получить только граждане, отвечающие одному из критериев уязвимости:

в семье есть только один из родителей, где воспитывается один и более детей до 18 лет/проживают вместе с пожилыми людьми в возрасте от 55 лет;

семью возглавляет одинокое (несколько одиноких) лицо пожилого возраста от 55 лет или пожилое лицо с одним ребенком/несколькими несовершеннолетними детьми;

семья имеет в составе одного/несколько членов с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность;

доход не должен превышать 5,4 тыс. грн.

"Не смогут зарегистрироваться семьи, которые уже получали денежную помощь от международных организаций или если месячный доход на каждого члена семьи составляет более 5,4 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Размер помощи и как получить

Общий размер пособия на одного члена семьи равен 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на человека на три месяца).

Граждане должны подать вместе с заявкой на помощь оригиналы документов каждого члена домохозяйства:

документ, где удостоверяется личность;

идентификационный код;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта заявителя;

свидетельство о рождении детей;

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (если есть);

удостоверение/медицинская справка при инвалидности/хронического заболевания.

Сообщение о выезде группы можно отслеживать по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года уязвимые категории граждан в Киевской области смогут получить финансовую помощь в рамках программы УВКБ ООН. В частности, деньги предоставят переселенцам.

Также мы писали, что состоится регистрация на предоставление денежной помощи в рамках программы по предоставлению многоцелевой финансовой международной помощи. Выплаты будут доступны в Кировоградской области.