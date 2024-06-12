Виплати ВПО-2024 — за яких причин переселенців можуть позбавити допомоги в Україні

ВПО можуть втратити виплати через два місяці — за яких причин
Під час повномасштабної війни багато українців стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО), покидаючи свої будинки. Держава гарантує їм право на допомогу, але дехто з переселенців може втратити ці виплати вже через два місяці.
Про це розповіли фахівці "Юридичного порадника для ВПО".
Чому ВПО можуть позбавити виплат
Ця інформація стосується лише тих внутрішньо переміщених осіб, виплати яким було продовжено на ще один шестимісячний період.
В певних ситуаціях, таких як онлайн-навчання дітей, один з працездатних членів сім'ї може залишатися без роботи. Для інших безробітних, але працездатних членів сім'ї передбачено пільговий період для отримання підтримки у пошуку роботи.
Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України №94 від 26 січня 2024 року, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які мають на неї право і звернулися за продовженням її виплати з особисто поданою заявою в лютому-квітні 2024 року, буде призначена та виплачуватиметься починаючи з 1 березня 2024 року.
Це означає, що у разі якщо станом на 1 травня особа, яка подала заяву у вказаний період, не знайшла роботу, допомога їй буде припинена, незважаючи на те, коли саме вона подала заяву — у березні чи у квітні.
Особи, які звертаються за продовженням виплат у травні або червні, матимуть період у два місяці для працевлаштування або реєстрації в центрі зайнятості. Проте цей двомісячний період відлічуватиметься з 1 травня або з 1 червня.
Згідно з абзацом 5 пункту 3 Порядку, допомога призначається за повний місяць, у якому уповноважена особа звернулася за її наданням, незалежно від дати такого звернення. Отже, допомога призначатиметься з 1 травня у разі звернення у травні або з 1 червня у разі звернення у червні.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українські громадяни в чотирьох регіонах можуть отримати міжнародну фінансову допомогу у 10,8 тис. грн. Виплати можна оформити внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та постраждалим від воєнних дій.
Ми також писали, що в Україні частина переселенців може отримати грошову допомогу на модернізацію житла. Зареєструватися на відповідні виплати можуть переселенці в Одеській області.
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