Виплати ВПО-2024 — за яких причин переселенців можуть позбавити допомоги в Україні

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Під час повномасштабної війни багато українців стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО), покидаючи свої будинки. Держава гарантує їм право на допомогу, але дехто з переселенців може втратити ці виплати вже через два місяці.

Про це розповіли фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

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Ця інформація стосується лише тих внутрішньо переміщених осіб, виплати яким було продовжено на ще один шестимісячний період.

В певних ситуаціях, таких як онлайн-навчання дітей, один з працездатних членів сім'ї може залишатися без роботи. Для інших безробітних, але працездатних членів сім'ї передбачено пільговий період для отримання підтримки у пошуку роботи.

Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України №94 від 26 січня 2024 року, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які мають на неї право і звернулися за продовженням її виплати з особисто поданою заявою в лютому-квітні 2024 року, буде призначена та виплачуватиметься починаючи з 1 березня 2024 року.

Це означає, що у разі якщо станом на 1 травня особа, яка подала заяву у вказаний період, не знайшла роботу, допомога їй буде припинена, незважаючи на те, коли саме вона подала заяву — у березні чи у квітні.

Особи, які звертаються за продовженням виплат у травні або червні, матимуть період у два місяці для працевлаштування або реєстрації в центрі зайнятості. Проте цей двомісячний період відлічуватиметься з 1 травня або з 1 червня.

Згідно з абзацом 5 пункту 3 Порядку, допомога призначається за повний місяць, у якому уповноважена особа звернулася за її наданням, незалежно від дати такого звернення. Отже, допомога призначатиметься з 1 травня у разі звернення у травні або з 1 червня у разі звернення у червні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські громадяни в чотирьох регіонах можуть отримати міжнародну фінансову допомогу у 10,8 тис. грн. Виплати можна оформити внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та постраждалим від воєнних дій.

Ми також писали, що в Україні частина переселенців може отримати грошову допомогу на модернізацію житла. Зареєструватися на відповідні виплати можуть переселенці в Одеській області.