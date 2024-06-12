Выплаты ВПО-2024 — по каким причинам переселенцев могут лишить помощи в Украине

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во время полномасштабной войны многие украинцы стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), покидая свои дома. Государство гарантирует им право на помощь, но некоторые переселенцы могут потерять эти выплаты уже через два месяца.

Об этом рассказали специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

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Почему ВПЛ могут лишить выплат

Эта информация касается только тех внутренне перемещенных лиц, выплаты которым были продлены на еще один шестимесячный период.

В определенных ситуациях, таких как онлайн-обучение детей, один из трудоспособных членов семьи может оставаться без работы. Для других безработных, но трудоспособных членов семьи предусмотрен льготный период для получения поддержки в поиске работы.

Согласно пункту 1 постановления Кабинета Министров Украины №94 от 26 января 2024 года, помощь на проживание внутренне перемещенным лицам, имеющим на нее право и обратившимся за продолжением ее выплаты с лично поданным заявлением в феврале-апреле 2024 года, будет назначена и будет выплачиваться начиная с 1 марта 2024 года.

Это означает, что в случае если по состоянию на 1 мая человек, подавший заявление в указанный период, не нашел работу, помощь ему будет прекращена, несмотря на то, когда именно она подала заявление — в марте или в апреле.

Лица, обращающиеся за продолжением выплат в мае или июне, будут иметь период в два месяца для трудоустройства или регистрации в центре занятости. Однако этот двухмесячный период будет отсчитываться с 1 мая или с 1 июня.

Согласно абзацу 5 пункта 3 Порядка, помощь назначается за полнолуние, в котором уполномоченное лицо обратилось за его предоставлением, независимо от даты такого обращения. Следовательно, помощь будет назначаться с 1 мая в случае обращения в мае или с 1 июня в случае обращения в июне.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане в четырех регионах могут получить международную финансовую помощь 10,8 тыс. грн. Выплаты можно оформить внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и пострадавшим от военных действий.

Мы также писали, что в Украине часть переселенцев может получить пособие на модернизацию жилья. Зарегистрироваться на соответствующие выплаты могут переселенцы в Одесской области.