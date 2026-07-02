ВПО можуть втратити державну допомогу: названо головну умову для виплат

Людина йде по вулиці, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

У липні ВПО продовжать платити допомогу на проживання. Розмір виплат не змінився, однак для частини переселенців є важлива умова. Якщо вчасно не оновити інформацію про себе, виплати можуть припинити.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну №709.

Гроші, як і раніше, надходитимуть двома етапами: до 15-го та до 28-го числа кожного місяця. Точна дата зарахування залежить від роботи банку та казначейської служби.

Суми допомоги залишаються поки тіж самі. Дорослі отримують по 2 000 гривень на місяць, а діти та люди з інвалідністю — по 3 000 гривень.

Виплати призначають вразливим категоріям ВПО на строк до 30 місяців з моменту першого оформлення допомоги.

Водночас окремим переселенцям варто звернутися до Пенсійного фонду або ЦНАПу, щоб оновити свої дані. Це стосується тих, хто змінив адресу проживання або склад сім'ї, оформлює допомогу на дитину вперше, отримав відмову й хоче поновити виплати після підтвердження відповідності критеріям доходу, а також тих, у кого змінився майновий стан і вони хочуть переглянути рішення про призначення допомоги.

Для поновлення виплат після відмови діє критерій доходу — не більше 10 380 гривень на одну особу. Якщо інформацію не повідомити, виплати можуть призупинити.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть отримати допомогу на опалення. Дехто може отримати близько 19 400 гривень разової виплати на тверде паливо. Першочергово гроші дають пенсіонерам, багатодітним родинам, ВПО та іншим пільговим категоріям.

Також Новини.LIVE писали, що людям з інвалідністю щомісяця виплачують адресну допомогу на комунальні послуги. Влітку це 500 грн, а в опалювальний сезон — 700 грн. Гроші одразу йдуть на оплату світла, газу чи води, але отримати їх можна тільки якщо людина не користується житловою субсидією.