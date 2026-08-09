ВПО можуть повернути частину грошей за оренду житла: що потрібно знати

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Віталій Чайка Редактор економічних новин

Іноді українці, які через війну були змушені залишити власний дім і винаймати житло в іншому місті, можуть повернути частину витрат на оренду. Йдеться про податкову знижку, якою ВПО можуть скористатися за певних умов.

Що необхідно зробити і які документи знадобляться, повідомили у Державній податковій службі, передає Новини.LIVE.

Що таке податкова знижка

Податкова знижка дає можливість повернути частину податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який людина сплатила зі своїх доходів протягом року. Для ВПО до переліку витрат, які можуть враховуватися під час оформлення знижки, належить, зокрема, оренда житла.

Однак повернути кошти можна не за будь-яку оренду. Витрати мають бути фактично понесені та підтверджені документами.

Хто з ВПО може отримати знижку

Скористатися такою можливістю можуть внутрішньо переміщені особи, які одночасно відповідають установленим вимогам. Зокрема, ВПО та члени її сім'ї першого ступеня споріднення не повинні мати у власності придатного для проживання житла. Виняток становить нерухомість, розташована на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, людина не повинна отримувати бюджетну компенсацію витрат на проживання. Тобто одночасне отримання бюджетної компенсації за оренду та податкової знижки на ті самі витрати не передбачається.

Які витрати потрібно підтвердити

Податкова знижка надається лише щодо фактично сплачених коштів. Тому одного усного договору з власником квартири недостатньо. Потрібні документи, які підтверджують оплату оренди.

Це можуть бути:

квитанції;

чеки;

платіжні документи;

банківські підтвердження оплати;

договір оренди, у якому зазначені вартість та строки оплати.

Особливе значення має письмовий договір оренди. Він підтверджує, що між власником житла та орендарем справді існують законні орендні відносини.

Які документи подати до податкової

Для оформлення податкової знижки ВПО потрібно звернутися до контролюючого органу за місцем податкового обліку. Потрібно подати:

декларацію про майновий стан і доходи;

копію довідки про взяття на облік ВПО;

копію договору оренди житла;

документи, що підтверджують оплату оренди;

документи, які підтверджують відсутність придатного для проживання житла у власності;

підтвердження неотримання бюджетної компенсації за проживання;

відомості про членів сім'ї першого ступеня споріднення — їхні ПІБ та РНОКПП або серію і номер паспорта.

До якого терміну можна подати декларацію

Право на податкову знижку реалізується за результатами відповідного звітного року. Річну декларацію про майновий стан і доходи потрібно подати до 31 грудня року, наступного за звітним.

Наприклад, витрати на оренду, понесені протягом 2025 року, можна врахувати під час оформлення податкової знижки у 2026 році.

Важливо також пам'ятати: податкова знижка — це не окрема грошова виплата від держави. Йдеться про повернення частини ПДФО, який уже був сплачений із доходів людини.

Що робити після зміни адреси

Якщо ВПО змінила місце проживання або персональні дані, про це потрібно повідомити податковий орган. Для внесення актуальної інформації до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків подається відповідна заява.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому з ВПО потрібно актуалізувати інформацію для збереження допомоги. Частині переселенців треба оновити дані через зміну місця проживання, складу сім’ї чи інших обставин, інакше виплати можуть призупинити.

Також Новини.LIVE писали, що ВПО зобов’язані повідомляти про виїзд за кордон, якщо перебувають там понад 30 днів поспіль або понад 60 днів сумарно протягом шести місяців. Якщо цього не зробити, надміру отриману допомогу можуть зобов’язати повернути через суд.