Компенсація ВПО на оренду житла у 2025 році — що змінилося

Жінка з дітьми. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України (КМУ) розширив перелік територій, де внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть отримувати компенсації, якщо винайматимуть житло. До переліку потрапили ще два міста.

Про це написав у своєму Telegram-каналі прем′єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Відомо, що субсидію з 1 березня надаватимуть ВПО у Харкові та Сумах.

"Врегулюємо питання щодо субсидій на оренду житла ВПО", — йдеться в його дописі.

Загалом переселенці зможуть отримувати субсидії на житло по всій території України, крім:

територій, де ведуться активні бойові дії;

тимчасово окуповані території України.

Тобто, з весни українцям надаватимуть компенсації, навіть якщо вони винайматимуть житло у зоні, де можуть виникнути бойові дії. Саме до цієї категорії належать міста Харків та Суми.

Як зміняться правила нарахування субсидій у 2025 році

З 1 березня оформити субсидію зможуть українці, які не отримали допомогу через несвоєчасне подання відомостей постачальниками послуг. Цим людям дозволили, щоби вони самостійно надавали Пенсійному фонду України (ПФУ) інформацію, на підставі якої призначають житлові субсидії.

Нагадаємо, що розмір субсидії визначається індивідуальн для кожного домогосподартва. Остаточна сума допомога формується на підставі одразу декількох факторів.

Також ми розповідали, що субсидію надають навіть тим громадянам, які мають заборгованість за спожиті комунальні послуги. Але для того, щоби отримати виплати, вони мають виконати деякі умови.