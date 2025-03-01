Компенсация ВПЛ на аренду жилья в 2025 году — что изменилось

Женщина с детьми. Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины (КМУ) расширил перечень территорий, где внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут получать компенсации, если будут снимать жилье. В перечень попали еще два города.

Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Известно, что субсидию с 1 марта будут предоставлять ВПЛ в Харькове и Сумах.

"Урегулируем вопрос о субсидиях на аренду жилья ВПО", — говорится в его заметке.

В целом переселенцы смогут получать субсидии на жилье по всей территории Украины, кроме:

территорий, где ведутся активные боевые действия;

временно оккупированных территорий Украины.

То есть, с весны украинцам будут предоставлять компенсации, даже если они будут снимать жилье в зоне, где могут возникнуть боевые действия. Именно к этой категории относятся города Харьков и Сумы.

Как изменятся правила начисления субсидий в 2025 году

С 1 марта оформить субсидию смогут украинцы, которые не получили помощь из-за несвоевременного представления сведений поставщиками услуг. Этим людям разрешили, чтобы они самостоятельно предоставляли Пенсионному фонду Украины (ПФУ) информацию, на основании которой назначают жилищные субсидии.

Напомним, что размер субсидии определяется индивидуально для каждого домохозяйства. Окончательная сумма помощи формируется на основании сразу нескольких факторов.

Также мы рассказывали, что субсидию предоставляют даже тем гражданам, которые имеют задолженность за потребленные коммунальные услуги. Но для того, чтобы получить выплаты, они должны выполнить некоторые условия.