Вперше за 50 років: за в'їзд до якої країни українці заплатять більше

Люди на одній із вулиць в Токіо, банкноти євро. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

До Японії люблять приїжджати туристи з усього світу. Однак невдовзі увага до країни може зміститися. Так, в Японії хочуть скоротити витрати на іміграційну систему, тому підвищують вартість віз. Це станеться вперше за пів століття.

Про це повідомляє Euronews, передає Новини.LIVE.

Вартість в'їзду в Японію для українців

До 1 липня 2026 року громадяни України, які вирішать відвідати Японію, платитимуть:

3000 єн — за туристичну візу;

6000 єн — за багаторазову візу.

Однак незабаром ціни зміняться, а саме:

туристична віза коштуватиме 15 000 єн (80 євро);

багаторазова — 30 000 єн (160 євро).

Зміни точно торкнуться багатьох громадян з інших країн. Наприклад, між Україною та Японією не діє безвізовий режим, тобто українцям за в'їзд на територію цієї країни потрібно платити.

Візи до Японії дорожчають через інфляцію

Влада Японії зауважує, що ціни на візи трималися на одному рівні тривалий час, тоді як інфляція змінювалася щороку. Тож підвищення цін майже у п'ять разів — це реальне відображення рівня інфляції та серйозних змін в обмінних курсах.

Чого ще чекати туристам

Підвищення цін на візи — це лише початок масштабної реформи в іміграційній сфері. Парламент вже погодив зміни до Закону про контроль над імміграцією та визнання біженців. Уряд отримає контроль над іміграційними зборами й зможе їх підвищувати.

Як повідомляли Новини.LIVE, в українців виникли додаткові проблеми з в'їздом до Польщі. Так, держустанови сусідньої країни почали уважніше перевіряти чи людина приїхала через війну, або з економічних причин. Громадянам України, зокрема, відмовляються надавати PESEL UKR.

Також Новини.LIVE писали, що Польща встановила нову вартість за консульські послуги. З 1 січня подорожчали послуги з екстренного оформлення тимчасових паспортів та видачі національних віз.