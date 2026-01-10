Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Польща підвищила ціни на консульські збори — нова вартість

Польща підвищила ціни на консульські збори — нова вартість

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 11:05
Консульські збори в Польщі підвищили на чверть — деталі
Паспортний контроль на кордоні. Фото ілюстративне: ДПСУ

Польща з початку 2026 року офіційно переглянула вартість консульських послуг. Нові тарифи почали діяти з 1 січня і застосовуються до всіх заяв, поданих після цієї дати.

У середньому консульські збори зросли на чверть, йдеться на офіційному урядовому порталі Gov.pl.

Реклама
Читайте також:

Паспортні послуги подорожчали  

Нові правила запроваджені постановою міністра закордонних справ Польщі ще наприкінці жовтня 2025 року, але фактично вступили в силу лише з 1 січня.

Наразі змінено ставки за екстренее оформлення тимчасових паспортів. Йдеться про ситуації, коли документ потрібен терміново або поза стандартним графіком роботи консульства. Тепер за це доведеться сплатити 100 євро. Якщо ж заява подається у вихідний або неробочий день, тоді сума зростає до 200 євро.

У польському МЗС уточнюють, що ці послуги і так мають екстрений характер, тому жодних окремих доплат за прискорення не передбачено. Важливий нюанс — розмір збору визначається датою подання заяви, а не днем отримання готового документа.

Зміни для віз

Оновлення торкнулися і візових процедур. Найбільш відчутне зростання стосується національних віз. 

Прийняття та розгляд заяви на національну візу, а також повторний розгляд тепер коштують 200 євро. За повторний розгляд заяви на шенгенську візу встановлено збір у 90 євро. Ця ставка відповідає нормам Візового кодексу Європейського Союзу.

Чому Польща переглянула тарифи

У польському уряді пояснюють підвищення досить прямо. Більшість консульських зборів не переглядалися майже десять років, а за окремими послугами — з 2013 року і тарифи вирішили адаптувати до реальних соціально-економічних умов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що одну з грошових допомог у Польщі збільшили майже вдвічі. 

Також дізнайтеся, як українська "оборонка" частково евакуювалася до Польщі. Виробництво українських дронів та ракет тепер частково розташоване на території цієї країни.

Польща ЄС візи закордонний паспорт України консульство
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації