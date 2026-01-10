Консульські збори в Польщі підвищили на чверть — деталі

Паспортний контроль на кордоні. Фото ілюстративне: ДПСУ

Польща з початку 2026 року офіційно переглянула вартість консульських послуг. Нові тарифи почали діяти з 1 січня і застосовуються до всіх заяв, поданих після цієї дати.

У середньому консульські збори зросли на чверть, йдеться на офіційному урядовому порталі Gov.pl.

Паспортні послуги подорожчали

Нові правила запроваджені постановою міністра закордонних справ Польщі ще наприкінці жовтня 2025 року, але фактично вступили в силу лише з 1 січня.

Наразі змінено ставки за екстренее оформлення тимчасових паспортів. Йдеться про ситуації, коли документ потрібен терміново або поза стандартним графіком роботи консульства. Тепер за це доведеться сплатити 100 євро. Якщо ж заява подається у вихідний або неробочий день, тоді сума зростає до 200 євро.

У польському МЗС уточнюють, що ці послуги і так мають екстрений характер, тому жодних окремих доплат за прискорення не передбачено. Важливий нюанс — розмір збору визначається датою подання заяви, а не днем отримання готового документа.

Зміни для віз

Оновлення торкнулися і візових процедур. Найбільш відчутне зростання стосується національних віз.

Прийняття та розгляд заяви на національну візу, а також повторний розгляд тепер коштують 200 євро. За повторний розгляд заяви на шенгенську візу встановлено збір у 90 євро. Ця ставка відповідає нормам Візового кодексу Європейського Союзу.

Чому Польща переглянула тарифи

У польському уряді пояснюють підвищення досить прямо. Більшість консульських зборів не переглядалися майже десять років, а за окремими послугами — з 2013 року і тарифи вирішили адаптувати до реальних соціально-економічних умов.

