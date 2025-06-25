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Они существуют — где найти купюры больше 100 долларов

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Дата публикации 25 июня 2025 21:04
Максимальная купюра доллара США — почему ее уже не печатают
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Есть ли в США купюра больше 100 долларов

Доллар США — одна из самых стабильных и известных валют мира, на показатели которой обращают внимание во всем мире. Поэтому многих интересует вопрос о максимальном номинале валюты.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Есть ли в США купюра больше 100 долларов

Как пишет The Bureau of Engraving and Printing, в 2025 году в обращении в США находятся купюры семи номиналов:

  • 1 доллар;
  • 2 доллара;
  • 5 долларов;
  • 10 долларов;
  • 20 долларов;
  • 50 долларов;
  • 100 долларов.

Действительными до сих пор считаются все выпущенные с 1914 года долларовые банкноты.

Самой большой по состоянию на сейчас купюрой является 100 долларов. Однако так было не всегда: до 1969 года в обращении находились и большие номиналы. Например:

  • 500 долларов;
  • 1 тыс. долларов;
  • 5 тыс. долларов;
  • 10 тыс. долларов;

Но самой крупной долларовой банкнотой за все время, выпущенной американским правительством, является купюра в 100 тыс. долларов.

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Купюра в 100 тыс. долларов. Фото: Bep.gov

Ее выпустили в 1934 году для внутренних расчетов между Федеральными резервными банками, поэтому к рядовым американцам она так и не попала. На банкноте был портрет президента Вудро Уилсона.

Печать этих купюр была отменена решением президента Ричарда Никсона, который опасался, что организованная преступность в стране будет иметь источники финансирования. Остатки банкнот в обращении начали постепенно изымать.

И хотя технически купюры более чем в 100 долларов до сих пор существуют в природе — в повседневной жизни их уже не встретишь. За пределами США, и в Украине в частности, они могут быть только в частных коллекциях.

Ранее мы рассказывали, что самой старой валютой в мире считают британский фунт стерлингов. В летописях первые упоминания об этих деньгах появились еще в 760 году. Узнавайте также, когда выгодно продать или приобрести доллары.

деньги доллар валюта банкнота купюра
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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