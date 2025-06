Максимальная купюра доллара США — почему ее уже не печатают

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Доллар США — одна из самых стабильных и известных валют мира, на показатели которой обращают внимание во всем мире. Поэтому многих интересует вопрос о максимальном номинале валюты.

Есть ли в США купюра больше 100 долларов

Как пишет The Bureau of Engraving and Printing, в 2025 году в обращении в США находятся купюры семи номиналов:

1 доллар;

2 доллара;

5 долларов;

10 долларов;

20 долларов;

50 долларов;

100 долларов.

Действительными до сих пор считаются все выпущенные с 1914 года долларовые банкноты.

Самой большой по состоянию на сейчас купюрой является 100 долларов. Однако так было не всегда: до 1969 года в обращении находились и большие номиналы. Например:

500 долларов;

1 тыс. долларов;

5 тыс. долларов;

10 тыс. долларов;

Но самой крупной долларовой банкнотой за все время, выпущенной американским правительством, является купюра в 100 тыс. долларов.

Купюра в 100 тыс. долларов. Фото: Bep.gov

Ее выпустили в 1934 году для внутренних расчетов между Федеральными резервными банками, поэтому к рядовым американцам она так и не попала. На банкноте был портрет президента Вудро Уилсона.

Печать этих купюр была отменена решением президента Ричарда Никсона, который опасался, что организованная преступность в стране будет иметь источники финансирования. Остатки банкнот в обращении начали постепенно изымать.

И хотя технически купюры более чем в 100 долларов до сих пор существуют в природе — в повседневной жизни их уже не встретишь. За пределами США, и в Украине в частности, они могут быть только в частных коллекциях.

