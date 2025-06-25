Максимальная купюра доллара США — почему ее уже не печатают

Они существуют — где найти купюры больше 100 долларов
Доллар США — одна из самых стабильных и известных валют мира, на показатели которой обращают внимание во всем мире. Поэтому многих интересует вопрос о максимальном номинале валюты.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Есть ли в США купюра больше 100 долларов
Как пишет The Bureau of Engraving and Printing, в 2025 году в обращении в США находятся купюры семи номиналов:
- 1 доллар;
- 2 доллара;
- 5 долларов;
- 10 долларов;
- 20 долларов;
- 50 долларов;
- 100 долларов.
Действительными до сих пор считаются все выпущенные с 1914 года долларовые банкноты.
Самой большой по состоянию на сейчас купюрой является 100 долларов. Однако так было не всегда: до 1969 года в обращении находились и большие номиналы. Например:
- 500 долларов;
- 1 тыс. долларов;
- 5 тыс. долларов;
- 10 тыс. долларов;
Но самой крупной долларовой банкнотой за все время, выпущенной американским правительством, является купюра в 100 тыс. долларов.
Ее выпустили в 1934 году для внутренних расчетов между Федеральными резервными банками, поэтому к рядовым американцам она так и не попала. На банкноте был портрет президента Вудро Уилсона.
Печать этих купюр была отменена решением президента Ричарда Никсона, который опасался, что организованная преступность в стране будет иметь источники финансирования. Остатки банкнот в обращении начали постепенно изымать.
И хотя технически купюры более чем в 100 долларов до сих пор существуют в природе — в повседневной жизни их уже не встретишь. За пределами США, и в Украине в частности, они могут быть только в частных коллекциях.
Ранее мы рассказывали, что самой старой валютой в мире считают британский фунт стерлингов. В летописях первые упоминания об этих деньгах появились еще в 760 году. Узнавайте также, когда выгодно продать или приобрести доллары.
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